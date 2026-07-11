FİFA ingilis referilərə Argentina oyunlarında hakimlik etməyi qadağan edib

FİFA ingilis hakimlər Maykl Oliver və Entoni Teylora Folklend müharibəsinin nəticələrinə görə 2026-cı il dünya çempionatında Argentinanın oyunlarını idarə etməyi qadağan edib.
İdman.Biz bu barədə "The Independent"ə istinadən bildirir.
Qeyd olunur ki, hakimlərin seçilməsi üçün əsas meyar performansdan əlavə, geosiyasi vəziyyətdir. Məsələn, hakim nəticəsi birbaşa milli komandasının maraqlarına təsir edə biləcək bir matça təyin edilmir. Lakin mənbəyə görə, bu prinsip yalnız turnirin birbaşa mərhələsinə aiddir. Buna görə də bütün Argentina hakimlər heyəti, Cənubi Amerikalıların potensial olaraq yalnız finalda Fransa ilə qarşılaşa biləcəyinə baxmayaraq, Fransa-Mərakeş dörddəbir final matçını idarə edə bilib.
FİFA nümayəndəsi hakimlər heyətinin seçilməsində Folklend müharibəsinin həqiqətən nəzərə alındığını təsdiqləyib. Buna görə də, ingilis hakimlər nə "Albiseleste" matçlarında, nə də nəticəsi milli komandanın turnirdə irəliləməsinə birbaşa təsir edən matçlarda idarə edə bilməzlər. Oxşar qayda argentinalı hakimlərə də aiddir.