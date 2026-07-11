11 İyul 2026
AZ

“Milan” “Latsio”nun müdafiəçisini transfer edib

Dünya futbolu
Xəbərlər
11 İyul 2026 07:17
114
“Milan” “Latsio”nun müdafiəçisini transfer edib

“Milan” yeni mövsümdən əvvəl müdafiəsini gücləndirib.

İdman.Biz-in məlumatına görə, “rossonerilər” “Latsio”da oynamış ispan müdafiəçi Mario Hilanı heyətlərinə qatıblar.

25 yaşlı futbolçu “Milan”la 2031-ci ilin yayına qədər müqavilə imzalayıb. O, yeni komandasında 34 nömrəli formanı, İtaliya klubunda geyindiyi eyni nömrəni geyinəcək.

Hila “Real Madrid” akademiyasının yetirməsidir. 2022-ci ilin yazında müdafiəçi karyerasını "Latsio"da davam etdirməzdən əvvəl “Los Blancos”un əsas komandasında iki oyuna çıxıb.

Bu yay Rúben Amorim “Milan”ın baş məşqçisi təyin olunub. İtaliya klubu 2026/2027 mövsümündə Avropa Liqasında mübarizə aparacaq.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Yarımmüdafiəçi Edersonun “Mançester Yunayted”ə keçidi alınmayıb
08:10
Dünya futbolu

Yarımmüdafiəçi Edersonun “Mançester Yunayted”ə keçidi alınmayıb

Braziliyalı yarımmüdafiəçi 2022-ci ilin yayından bəri "Atalanta"da çıxış edir
“Verder Bremen” Avstriya millisinin qapıçısı ilə müqavilə imzalayıb
06:15
Dünya futbolu

“Verder Bremen” Avstriya millisinin qapıçısı ilə müqavilə imzalayıb

"Verder" ötən mövsüm Bundesliqa turnir cədvəlində 15-ci yeri tutub
FİFA ingilis referilərə Argentina oyunlarında hakimlik etməyi qadağan edib
05:13
Dünya futbolu

FİFA ingilis referilərə Argentina oyunlarında hakimlik etməyi qadağan edib

FİFA nümayəndəsi hakimlərin seçilməsində Folklend müharibəsinin nəzərə alındığını təsdiqləyib
“Komo” “Qalatasaray”ın oyunçusu ilə maraqlanır
04:12
Dünya futbolu

“Komo” “Qalatasaray”ın oyunçusu ilə maraqlanır

Keçən mövsüm 45 matçda Davinson Sançes iki qol vurub
“Əl-Əhli” Joan Qamper Kubokunda “Barselona” ilə qarşılaşacaq
03:07
Dünya futbolu

“Əl-Əhli” Joan Qamper Kubokunda “Barselona” ilə qarşılaşacaq

Joan Qamper Kuboku "Barselona" tərəfindən hər il təşkil edilən yoldaşlıq turniridir
İspaniya 40 ildir Belçikaya uduzmur
02:14
Dünya futbolu

İspaniya 40 ildir Belçikaya uduzmur

Belçikanın sonuncu qalibiyyəti DÇ-1986-da olub

Ən çox oxunanlar

Konfrans Liqası: “Zirə” “Torpedo”nu darmadağın etdi
8 İyul 21:51
Futbol

Konfrans Liqası: “Zirə” “Torpedo”nu darmadağın etdi - YENİLƏNİB + VİDEO

Matç Mehdi Hüseynzadə adına Sumqayıt şəhər stadionunda keçirilib
“Qarabağ” “Vestri”ni böyük hesabla məğlub etdi
9 İyul 21:54
Futbol

“Qarabağ” “Vestri”ni böyük hesabla məğlub etdi - YENİLƏNİB + VİDEO

Görüş Tofiq Bəhramov adına Respublika stadionunda baş tutub
DÇ-2026: Fransa inamlı qələbə ilə adını yarımfinala yazdırır
10 İyul 02:02
DÇ-2026

DÇ-2026: Fransa inamlı qələbə ilə adını yarımfinala yazdırır - YENİLƏNİB + VİDEO

Fransa ardıcıl üçüncü dəfə mundialların yarımfinalına yüksəlir
Fran Qarsiya “Betis”ə keçib
8 İyul 23:49
Futbol

Fran Qarsiya “Betis”ə keçib - YENİLƏNİB + FOTO

Qarsiyanın "Betis"lə müqaviləsi 2030-cu ilə qədərdir