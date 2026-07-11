“Milan” “Latsio”nun müdafiəçisini transfer edib

“Milan” yeni mövsümdən əvvəl müdafiəsini gücləndirib.
İdman.Biz-in məlumatına görə, “rossonerilər” “Latsio”da oynamış ispan müdafiəçi Mario Hilanı heyətlərinə qatıblar.
25 yaşlı futbolçu “Milan”la 2031-ci ilin yayına qədər müqavilə imzalayıb. O, yeni komandasında 34 nömrəli formanı, İtaliya klubunda geyindiyi eyni nömrəni geyinəcək.
Hila “Real Madrid” akademiyasının yetirməsidir. 2022-ci ilin yazında müdafiəçi karyerasını "Latsio"da davam etdirməzdən əvvəl “Los Blancos”un əsas komandasında iki oyuna çıxıb.
Bu yay Rúben Amorim “Milan”ın baş məşqçisi təyin olunub. İtaliya klubu 2026/2027 mövsümündə Avropa Liqasında mübarizə aparacaq.