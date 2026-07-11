“Mançester Siti” və “Tottenhem” portuqaliyalı futbolçu uğrunda mübarizəyə qoşuldu

İngiltərənin “Mançester Siti” və “Tottenhem” futbol klubları Portuqaliya millisinin üzvü Fransişku Trinkanın transferi uğrunda mübarizəyə qoşulub.
İdman.Biz-in məlumatına görə, son günlər Portuqaliya mətbuatı futbolçunun Səudiyyə Ərəbistanının “Əl-Əhli” klubuna keçidə yaxın olduğunu yazırdı. Mümkün transferin dəyəri 43 milyon funt sterlinq qiymətləndirilirdi.
Trinkan karyerasını Səudiyyə Ərəbistanında davam etdirməyə tələsmir. Buna səbəb ona İngiltərə Premyer Liqasının iki nəhəngi – “Mançester Siti” və “Tottenhem”in maraq göstərməsidir.
Bildirilir ki, Portuqaliya yığmasının dünya çempionatındakı çıxışı başa çatdıqdan sonra futbolçu bütün variantları dəyərləndirmək qərarına gəlib və “Əl-Əhli” ilə müqavilə imzalamağa tələsmir.