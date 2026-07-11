11 İyul 2026
AZ

“Mançester Siti” və “Tottenhem” portuqaliyalı futbolçu uğrunda mübarizəyə qoşuldu

Dünya futbolu
Xəbərlər
11 İyul 2026 10:08
51
“Mançester Siti” və “Tottenhem” portuqaliyalı futbolçu uğrunda mübarizəyə qoşuldu

İngiltərənin “Mançester Siti” və “Tottenhem” futbol klubları Portuqaliya millisinin üzvü Fransişku Trinkanın transferi uğrunda mübarizəyə qoşulub.

İdman.Biz-in məlumatına görə, son günlər Portuqaliya mətbuatı futbolçunun Səudiyyə Ərəbistanının “Əl-Əhli” klubuna keçidə yaxın olduğunu yazırdı. Mümkün transferin dəyəri 43 milyon funt sterlinq qiymətləndirilirdi.

Trinkan karyerasını Səudiyyə Ərəbistanında davam etdirməyə tələsmir. Buna səbəb ona İngiltərə Premyer Liqasının iki nəhəngi – “Mançester Siti” və “Tottenhem”in maraq göstərməsidir.

Bildirilir ki, Portuqaliya yığmasının dünya çempionatındakı çıxışı başa çatdıqdan sonra futbolçu bütün variantları dəyərləndirmək qərarına gəlib və “Əl-Əhli” ilə müqavilə imzalamağa tələsmir.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

“Seltik” Kamilo Duranın məşqdən görüntülərini yaydı - VİDEO
09:30
Futbol

“Seltik” Kamilo Duranın məşqdən görüntülərini yaydı - VİDEO

Kamilo Duranla beş illik müqavilə imzalanıb
Manenin Seneqal millisində karyerasını bitirməsi xəbəri yalan imiş
09:09
Dünya futbolu

Manenin Seneqal millisində karyerasını bitirməsi xəbəri yalan imiş

Sadio Mane Seneqal üçün 130 oyun keçirib və 54 qol vurub
Yarımmüdafiəçi Edersonun “Mançester Yunayted”ə keçidi alınmayıb
08:10
Dünya futbolu

Yarımmüdafiəçi Edersonun “Mançester Yunayted”ə keçidi alınmayıb

Braziliyalı yarımmüdafiəçi 2022-ci ilin yayından bəri "Atalanta"da çıxış edir
“Milan” “Latsio”nun müdafiəçisini transfer edib
07:17
Dünya futbolu

“Milan” “Latsio”nun müdafiəçisini transfer edib

Hila “Real Madrid” akademiyasının yetirməsidir
“Verder Bremen” Avstriya millisinin qapıçısı ilə müqavilə imzalayıb
06:15
Dünya futbolu

“Verder Bremen” Avstriya millisinin qapıçısı ilə müqavilə imzalayıb

"Verder" ötən mövsüm Bundesliqa turnir cədvəlində 15-ci yeri tutub
FİFA ingilis referilərə Argentina oyunlarında hakimlik etməyi qadağan edib
05:13
Dünya futbolu

FİFA ingilis referilərə Argentina oyunlarında hakimlik etməyi qadağan edib

FİFA nümayəndəsi hakimlərin seçilməsində Folklend müharibəsinin nəzərə alındığını təsdiqləyib

Ən çox oxunanlar

Konfrans Liqası: “Zirə” “Torpedo”nu darmadağın etdi
8 İyul 21:51
Futbol

Konfrans Liqası: “Zirə” “Torpedo”nu darmadağın etdi - YENİLƏNİB + VİDEO

Matç Mehdi Hüseynzadə adına Sumqayıt şəhər stadionunda keçirilib
“Qarabağ” “Vestri”ni böyük hesabla məğlub etdi
9 İyul 21:54
Futbol

“Qarabağ” “Vestri”ni böyük hesabla məğlub etdi - YENİLƏNİB + VİDEO

Görüş Tofiq Bəhramov adına Respublika stadionunda baş tutub
DÇ-2026: Fransa inamlı qələbə ilə adını yarımfinala yazdırır
10 İyul 02:02
DÇ-2026

DÇ-2026: Fransa inamlı qələbə ilə adını yarımfinala yazdırır - YENİLƏNİB + VİDEO

Fransa ardıcıl üçüncü dəfə mundialların yarımfinalına yüksəlir
Fran Qarsiya “Betis”ə keçib
8 İyul 23:49
Futbol

Fran Qarsiya “Betis”ə keçib - YENİLƏNİB + FOTO

Qarsiyanın "Betis"lə müqaviləsi 2030-cu ilə qədərdir