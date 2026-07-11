DÇ-2026-da yarımfinal uğrunda döyüş: Holand Keynə, Messi İsveçrə səddinə qarşı - İDMAN.BİZ-in İCMALI

Futbol üzrə 2026-cı il dünya çempionatında yarımfinala vəsiqə uğrunda mübarizədə cəmi iki yer qalıb. Daha əvvəl Fransa və İspaniya yığmaları ilk dörd komandanın sırasına yüksəlib. Fransa Mərakeşi 2:0 hesabı ilə məğlub edib, İspaniya isə Mikel Merinonun son dəqiqələrdə vurduğu qol sayəsində Belçikanı 2:1 hesabı ilə üstələyib. Bu komandalar ilk yarımfinalda üz-üzə gələcəklər.
İdman.Biz xəbər verir ki, son iki 1/4 final oyununda Norveç İngiltərə ilə, dünya çempionu Argentina isə İsveçrə ilə qarşılaşacaq. Bu cütlərin qalibləri yarımfinalda bir-birinə rəqib olacaqlar.
Norveç – İngiltərə (12 iyul, Bakı vaxtı ilə 01:00)
Norveç turnirin əsas sürpriz komandalarından birinə çevrilib. Stole Solbakkenin rəhbərlik etdiyi kollektiv mundiala İraq üzərində 4:1, Seneqal qarşısında isə 3:2 hesablı qələbələrlə başlayıb. Ardınca Fransa ilə oyunda 1:4 hesabı ilə uduzan komandanın baş məşqçisi qrup mərhələsinin son turunda bir neçə əsas futbolçuya istirahət vermişdi. Pley-offda norveçlilər əvvəlcə Kot-d'İvuarı 2:1 hesabı ilə mübarizədən kənarlaşdırıb, sonra isə eyni hesabla Braziliyanı məğlub edərək dünya çempionatının ən böyük sensasiyalarından birinə imza atıblar.
Norveç beş oyunda 12 qol vurub, lakin 9 top buraxıb. Komanda 1/4 finalçılar arasında turnirin bütün beş oyununda həm qol vuran, həm də qol buraxan yeganə yığmadır. Bu statistika skandinavların oyun üslubunu da əks etdirir. Onlar müdafiə xəttini irəli çəkərək böyük qüvvə ilə hücuma atılır, lakin bunun müqabilində rəqibə sürətli əks-hücumlar üçün geniş boşluqlar buraxırlar.
Norveçin əsas silahı, şübhəsiz ki, Erlinq Holanddır. Hücumçu turnirin dörd oyununda yeddi qol vurub, İraq, Seneqal və Braziliya ilə görüşlərdə dubla imza atıb. O, milli komandanın heyətində ardıcıl 14 rəsmi matçda fərqlənərək bu müddətdə 27 qol vurub. Holandın Norveç millisindəki ümumi göstəricisi isə 54 oyunda 62 qoldur.
Bununla belə, Norveçin oyununu yalnız Holanda ötürmələr üzərində qurulan sistem kimi qiymətləndirmək düzgün olmazdı. Martin Edeqor topun irəli daşınmasına və həlledici ötürmələrə cavabdehdir. Antonio Nusa və Andreas Şelderup isə cinahlarda üstünlük yaratmaq bacarığına malikdirlər. Məhz Norveçin topu rəqib müdafiəsi tam yerləşməzdən əvvəl Holanda çatdırmaq bacarığı Braziliya üzərində qələbənin əsas səbəblərindən biri olmuşdu.
İngiltərə isə qrup mərhələsini məğlubiyyətsiz başa vurub. Tomas Tuxelin komandası Xorvatiyanı 4:2 hesabı ilə məğlub edib, Qana ilə qolsuz heç-heçə oynayıb, Panama üzərində isə 2:0 hesablı qələbə qazanıb. 1/16 finalda İngiltərə Konqo Demokratik Respublikasını 2:1 hesabı ilə üstələyib. Daha sonra isə turnirin ən dramatik qarşılaşmalarından birində ev sahibi Meksikanı 3:2 hesabı ilə məğlub edərək 1/4 finala yüksəlib.
İngiltərə beş oyunda 11 qol vurub. Bu qollardan onu Harri Keyn və Cud Bellinqemin payına düşür. Keyn altı dəfə fərqlənib, Bellinqem isə dünya çempionatında ən azı dörd qol vuran ilk ingilis yarımmüdafiəçisi olub. Elliot Anderson isə topalmalar, topu ələ keçirmələr, qazanılmış ikili mübarizələr və topun geri qaytarılması göstəricilərinə görə komandanın lideridir və hücumla müdafiə arasında vacib balans yaradır.
1/4 final ərəfəsində Tomas Tuxel sevindirici xəbərlər alıb. Daha əvvəl fərdi məşq edən Deklan Rays, Mark Gehi və Ris Ceyms ümumi hazırlıq prosesinə qayıdıblar. Müdafiəçi Carrell Kuansa diskvalifikasiya səbəbindən oynaya bilməyəcək. Meksika ilə oyunda əlini sındıran Cordan Henderson isə son məşqdə iştirak etməyib.
Norveç və İngiltərə indiyədək 12 dəfə qarşılaşıblar. İngiltərə yeddi, Norveç isə iki qələbə qazanıb, üç görüş heç-heçə başa çatıb. Skandinavlar son dörd qarşılaşmada İngiltərəyə qol vura bilməyiblər. Komandaların son dueli 2014-cü ildə keçirilib və İngiltərənin minimal hesablı qələbəsi ilə yekunlaşıb – 1:0. Maraqlıdır ki, dünya çempionatlarında bu komandalar indiyədək heç vaxt üz-üzə gəlməyiblər.
Norveç tarixində ilk dəfə böyük turnirin 1/4 finalında çıxış edir. İngiltərə isə dünya çempionatlarında 11-ci dəfə bu mərhələyə yüksəlib. Lakin əvvəlki on cəhddən yalnız üçündə yarımfinala vəsiqə qazana bilib. Bundan başqa, ingilislər dünya çempionatlarının pley-off mərhələsində Avropa komandalarına qarşı keçirdikləri son altı oyunun beşində məğlub olublar.
Bu görüşdə əsas mübarizə meydanın mərkəzində gedəcək. Rays və Anderson Edeqorun sərbəstliyini məhdudlaşdıra bilsələr, Holand uzun ötürmələr uğrunda müdafiəçilərlə mübarizə aparmağa məcbur olacaq. Əks halda, Norveç kapitanı xəttlər arasında boşluq taparaq ötürmələr vermək imkanı əldə etsə, İngiltərənin irəli çəkilmiş müdafiə xətti ciddi problemlə üzləşə bilər.
Oyunun gedişinə hava şəraiti də təsir göstərə bilər. Mayamidə güclü istilərlə bağlı xəbərdarlıq edilib və hiss olunan temperaturun 44 dərəcəyə yaxınlaşacağı gözlənilir. Norveç Floridaya daha əvvəl gəlib və bir neçə gündür bu şəraitdə məşq edir. İngiltərə isə Meksika ilə ağır oyundan sonra bu şəhərə yollanıb.
Argentina – İsveçrə (12 iyul, Bakı vaxtı ilə 05:00)
Dünya çempionu Argentina turnirin bu hissəsində bütün oyunlarını qazanan yeganə komandadır. Lionel Skaloninin yetirmələri qrup mərhələsində Əlcəzairi 3:0, Avstriyanı 2:0, İordaniyanı isə 3:1 hesabı ilə məğlub edərək maksimum – 9 xal toplayıblar.
Bununla belə, pley-offda argentinalılar iki dəfə mübarizəni dayandırmağa çox yaxın olublar. 1/16 finalda mundialın debütantı Kabo-Verdeni yalnız əlavə vaxtda 3:2 hesabı ilə məğlub edə biliblər. 1/8 finalda isə Misirlə oyunun 79-cu dəqiqəsinə qədər 0:2 hesabı ilə geridə olublar. Kristian Romero, Lionel Messi və Enso Fernandesin qolları Argentinaya 3:2 hesablı əzmkar qələbə qazandırıb.
Argentina beş oyunda 14 qol vurub. Bunların səkkizi Messinin hesabındadır. O, bombardirlər yarışında Kilian Mbappe ilə birlikdə liderdir. Argentina millisinin kapitanı dünya çempionatlarındakı qollarının sayını rekord həddə – 21-ə çatdırıb və mundiallarda ardıcıl doqquz oyunda fərqlənib.
Argentinanın əsas üstünlüyü oyunun gedişini ayrı-ayrı futbolçuların fərdi keyfiyyətləri və xarakteri hesabına dəyişmək bacarığıdır. Topa nəzarət istənilən nəticəni vermədikdə belə, komanda Messinin qeyri-standart həllərinə, Enso Fernandesin hücuma qoşulmalarına, Rodriqo De Paulun təzyiqinə və Lautaro Martinesin oyuna uğurlu daxil olmasına arxalana bilir.
Eyni zamanda, son iki oyun dünya çempionunun sürətli əks-hücumlar zamanı müəyyən problemlər yaşadığını göstərib. Kabo-Verde Argentinaya iki qol vurub, Misir isə uzun müddət rəqibin müdafiəyə gec qayıtmasından maksimum yararlanıb. İsveçrənin də cinah müdafiəçilərinin arxasında yaranan boşluqlardan istifadə etməyə çalışacağı və topa uzunmüddətli nəzarətdə rəqiblə yarışmayacağı gözlənilir.
Kristian Romero Misirlə matçdan sonra baldır nahiyəsində narahatlıq hiss etdiyi üçün tibbi müayinədən keçsə də, oyuna buraxılıb. Skaloni üçün əsas seçim hücumda Xulian Alvareslə Lautaro Martines, sağ cinah müdafiəsində isə Nauen Molina ilə Qonsalo Montiel arasında olacaq.
İsveçrə isə turnirə Qətərlə 1:1 hesablı heç-heçə ilə başlayıb. Komanda əlavə olunmuş dördüncü dəqiqədə qol buraxmışdı. Daha sonra Bosniya və Herseqovinanı 4:1, Kanadanı isə 2:1 hesabı ilə məğlub edərək qrup birincisi olub. 1/16 finalda Əlcəzairi 2:0 hesabı ilə üstələyən isveçrəlilər növbəti mərhələdə Kolumbiya ilə 120 dəqiqə ərzində qolsuz heç-heçə oynayıb, penaltilər seriyasında 4:3 hesabı ilə qalib gələrək 1/4 finala yüksəliblər.
İsveçrə beş oyunda cəmi üç qol buraxıb. Komandanın əsas üstünlükləri xəttlərarası sıxlıq, fiziki güc, Manuel Akanjinin etibarlı oyunu və Qreqor Kobelin inamlı çıxışıdır. Qranit Caka hücumların tempini və istiqamətini müəyyənləşdirir, Ruben Varqas və Brel Embolo isə topu ələ keçirdikdən sonra boş zonalara sürətlə çıxmaq bacarığı ilə seçilirlər.
İsveçrənin əsas itkisi Yohan Manzambidir. Turnirdə üç qol və iki məhsuldar ötürmə ilə yadda qalan yarımmüdafiəçi diz zədəsini tam sağaltmadığı üçün Argentina ilə oyunda iştirak etməyəcək. Onun yoxluğu komandanı müdafiədən hücuma keçid zamanı ən təhlükəli və məhsuldar futbolçularından birindən məhrum edir.
Qeyd edək ki, Argentina və İsveçrə indiyədək yeddi dəfə qarşılaşıblar. Cənubi amerikalılar beş qələbə qazanıb, iki görüş heç-heçə başa çatıb. İsveçrə bu rəqib üzərində hələ heç vaxt qalib gəlməyib. Dünya çempionatlarında komandalar iki dəfə üz-üzə gəliblər. Argentina 1966-cı ildə 2:0 hesabı ilə qalib gəlib, 2014-cü il mundialının 1/8 finalında isə Anxel Di Marianın əlavə vaxtdakı qolu sayəsində 1:0 hesablı qələbə qazanıb.
İsveçrə 1954-cü ildən bəri ilk dəfə dünya çempionatının 1/4 finalına yüksəlib. Komanda üzərində təzyiq dünya çempionu ilə müqayisədə daha azdır. Lakin Kolumbiya ilə 120 dəqiqə davam edən ağır oyundan sonra argentinalıların tempinə tab gətirmək və Messinin cərimə meydançası qarşısında top qəbul etməsinin qarşısını almaq onlar üçün əsas vəzifə olacaq.
Argentinanın üstünlüklərindən biri də tanış şəraitdir. Komanda Kanzas-Sitidə məskunlaşıb və qrup mərhələsində burada iki oyun keçirib. İsveçrə isə əvvəlki bütün görüşlərini Şimali Amerikanın qərb hissəsində, o cümlədən son üç matçını Vankuverdə oynayıb.