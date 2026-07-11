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Kurtua Belçika millisindəki çıxışına fasilə vermək istəyir

Futbol
Xəbərlər
11 İyul 2026 14:20
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Kurtua Belçika millisindəki çıxışına fasilə vermək istəyir

Futbol üzrə Belçika millisinin qapıçısı Tibo Kurtua yığmadakı karyerasına bir illik fasilə vermək niyyətində olduğunu açıqlayıb.

İdman.Biz-in məlumatına görə, bu qərar 2026-cı il dünya çempionatının 1/4 finalında İspaniyaya 1:2 hesabı ilə uduzduqları oyundan sonra gündəmə gəlib.

34 yaşlı qolkiper qarşılaşmanın 71-ci dəqiqəsində aldığı zədə səbəbindən əvəzlənib.

Kurtuanın millidən tam ayrılmaq yox, bir il müddətinə çıxışlarına fasilə verməyi planlaşdırdığı bildirilir. Belçika yığması isə İspaniyaya məğlub olaraq dünya çempionatı ilə vidalaşıb.

İdman.Biz
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