12 İyul 2026
AZ

İker Kasilyas Fransa - İspaniya matçı ilə bağlı gözləntilərini bölüşüb

DÇ-2026
Xəbərlər
12 İyul 2026 01:28
53
İker Kasilyas Fransa - İspaniya matçı ilə bağlı gözləntilərini bölüşüb

“Real Madrid” və İspaniya millisinin keçmiş qapıçısı İker Kasilyas 2026-cı il dünya çempionatının yarımfinalında “La Furia Roja”nın Fransa ilə oyunu ilə bağlı gözləntilərini bölüşüb.

İdman.Biz xəbər verir ki, oyun 14 iyulda ABŞ-ın Texas ştatının Arlinqton şəhərindəki AT&T stadionunda keçiriləcək və Bakı vaxtı ilə saat 23:00-da başlayacaq.

“Məndə elə təəssürat yaranıb ki, İspaniya və Fransa bu dünya çempionatında indiyə qədər potensiallarının 70%-ni istifadə ediblər. Çərşənbə axşamı fərqli olacaq! Bizi necə də gözəl oyun gözləyir!”, - Kasilyas sosial media saytında X paylaşımında yazıb.

Argentina hazırkı dünya çempionudur.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

DÇ-2026: Norveç və İngiltərə fasiləyə bərabərliklə yollanırlar
01:52
DÇ-2026

DÇ-2026: Norveç və İngiltərə fasiləyə bərabərliklə yollanırlar - YENİLƏNİR + VİDEO

Matç Mayamidəki “Hard Rock” stadionunda keçirilir
Zlatan İbrahimoviç Belçikanın məşqçilərini və Lammensi tənqid edib
01:47
DÇ-2026

Zlatan İbrahimoviç Belçikanın məşqçilərini və Lammensi tənqid edib

Belçika dörddəbir finalda İspaniyaya məğlub olub
Kristof Düqarri: “Beynəlxalq futbol ildən-ilə deqradasiyaya uğrayır”
00:49
DÇ-2026

Kristof Düqarri: “Beynəlxalq futbol ildən-ilə deqradasiyaya uğrayır”

Hazırkı turnir 48 komandanın iştirak etdiyi ilk dünya çempionatıdır
Norveç-İngiltərə matçı hava şəraitinə görə təxirə salına bilər
11 İyul 23:32
DÇ-2026

Norveç-İngiltərə matçı hava şəraitinə görə təxirə salına bilər

Komandalar Mayami şəhərindəki “Hard Rock” Stadionunda qarşılaşacaqlar
İngiltərə - Norveç matçının biletləri astronomik qiymətə satılır
11 İyul 19:06
DÇ-2026

İngiltərə - Norveç matçının biletləri astronomik qiymətə satılır

İngiltərə - Norveç matçı 12 iyulda “Hard Rock” stadionunda keçiriləcək
DÇ-2026 iştirakçısı 25 yaşında vəfat etdi
11 İyul 17:37
DÇ-2026

DÇ-2026 iştirakçısı 25 yaşında vəfat etdi

Futbolçunun yaşadığı evdə intihar etdiyi iddia edilir

Ən çox oxunanlar

“Qarabağ” “Vestri”ni böyük hesabla məğlub etdi
9 İyul 21:54
Futbol

“Qarabağ” “Vestri”ni böyük hesabla məğlub etdi - YENİLƏNİB + VİDEO

Görüş Tofiq Bəhramov adına Respublika stadionunda baş tutub
DÇ-2026: İspaniya yarımfinalda Fransaya rəqib olur
11 İyul 01:00
DÇ-2026

DÇ-2026: İspaniya yarımfinalda Fransaya rəqib olur - YENİLƏNİB + VİDEO

Qalib komanda yarımfinalda Fransa ilə üz-üzə gələcək
DÇ-2026: Fransa inamlı qələbə ilə adını yarımfinala yazdırır
10 İyul 02:02
DÇ-2026

DÇ-2026: Fransa inamlı qələbə ilə adını yarımfinala yazdırır - YENİLƏNİB + VİDEO

Fransa ardıcıl üçüncü dəfə mundialların yarımfinalına yüksəlir
“IBA Çempionlar Gecəsi” - Sübhan Mamedov Riçard Qardı erkən təslim etdi
10 İyul 23:16
Boks

“IBA Çempionlar Gecəsi” - Sübhan Mamedov Riçard Qardı erkən təslim etdi - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

Gecənin xüsusi qonaqları sırasında dünya boksunun tanınmış simaları yer alır