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Zlatan İbrahimoviç Belçikanın məşqçilərini və Lammensi tənqid edib

DÇ-2026
Xəbərlər
12 İyul 2026 01:47
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Zlatan İbrahimoviç Belçikanın məşqçilərini və Lammensi tənqid edib

İsveç millisinin keçmiş oyunçusu Zlatan İbrahimoviç 2026-cı il dünya çempionatının dörddəbir finalında İspaniyaya 2:1 hesabı ilə məğlub olduqdan sonra Belçika millisinin məşqçilər heyətini və qapıçı Senne Lammensi tənqid edib.

İdman.Biz xəbər verir ki, oyunun 71-ci dəqiqəsində Belçikanın qapıçısı Tibo Kurtua zədələndi və onu Senne Lammens əvəz etdi.

"Mən millinin baş məşqçisini bu məğlubiyyətə görə günahlandırıram. Bu qərar Belçikaya matça başa gəldi.

Niyə Kurtua "Mançester Yunayted"dən Senne Lammens ilə əvəz olundu, Mayk Penders isə ehtiyat oyunçular skamyasında qaldı? Çünki Lammens "Mançester Yunayted"də, Penders isə "Strasburq"da oynayır? Milli komandaya qapıçını belə seçmirlər. Xüsusilə də indi baş verənləri nəzərə alsaq.

Lammens bu səviyyədə zəif qapıçıdır. O, həddindən artıq qiymətləndirilib. Penders daha yaxşıdır və bunu hər kəs görə bilər.

Onlar vəziyyəti olduqca pis idarə edirlər. Bu, biabırçılıqdır. Sizin səhvinizdir, milli komandanın məşqçisi və qapıçıların məşqçisi”, İbrahimoviç Fox Sports-da deyib.

DÇ-2026 11 iyun - 19 iyul tarixlərində ABŞ, Kanada və Meksikada keçirilir. Argentina hazırkı dünya çempionudur.

İdman.Biz
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