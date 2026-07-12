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FIFA Cud Bellinqemin qolundakı mübahisəli epizoda aydınlıq gətirib - VİDEO

DÇ-2026
Xəbərlər
12 İyul 2026 15:18
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FIFA Cud Bellinqemin qolundakı mübahisəli epizoda aydınlıq gətirib - VİDEO

İngiltərə futbol millisinin yarımmüdafiəçisi Cud Bellinqemin Norveçlə oyunda vurduğu ilk qolla bağlı mübahisəli epizod araşdırılıb.

İdman.Biz xəbər verir ki, FIFA-nın avtomatik toxunma aşkarlama sistemi qol zamanı topa hər hansı kənar müdaxilə qeydə almayıb.

Bildirilib ki, yüksək texnologiyalı topun daxilində yerləşdirilən sensorlar hər toxunuşu izləyir. Sistem hakimlərə mümkün ofsayd, əllə oyun və digər mübahisəli epizodlarla bağlı qərar qəbul etməkdə kömək edir.

Topdan alınan məlumatlar real vaxt rejimində video-köməkçi hakimlərə ötürülür.

Qeyd edək ki, İngiltərə millisi DÇ-2026-nın 1/4 finalında Norveçi əlavə vaxtda 2:1 hesabı ilə məğlub edib. İngiltərənin hər iki qolunu Cud Bellinqem vurub.

İdman.Biz
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