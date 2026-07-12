Messi formasını Roberto Baccoya hədiyyə edib - FOTO

Argentina futbol millisinin hücumçusu və kapitanı Lionel Messi formasını İtaliya futbolunun əfsanəsi Roberto Baccoya hədiyyə edib.
İdman.Biz xəbər verir ki, görüş Argentina yığmasının DÇ-2026-nın yarımfinalına yüksəlməsindən sonra baş tutub. Messi İsveçrə ilə qarşılaşmada geyindiyi 10 nömrəli formasını keçmiş futbolçuya təqdim edib.
Bacco sosial şəbəkədə 39 yaşlı argentinalı futbolçu ilə birgə fotosunu paylaşıb. Şəkildə İtaliya millisinin sabiq hücumçusu Messinin formasını əlində saxlayıb.
“Leo, dəyərli hədiyyənə və diqqətinə görə təşəkkür edirəm. Səni sevirəm, dostum”, - deyə Bacco paylaşımında yazıb.
Qeyd edək ki, Bacco 2025-ci ilin iyununda Messiyə 1994-cü il dünya çempionatında geyindiyi İtaliya millisinin imzalı 10 nömrəli formasını hədiyyə etmişdi.
Argentina DÇ-2026-nın 1/4 finalında İsveçrəni əlavə vaxtda 3:1 hesabı ilə məğlub edib. Messi Aleksis Mak Allisterin vurduğu ilk qolun ötürməsini verib. Bu, onun dünya çempionatları tarixində rekord sayılan 10-cu məhsuldar ötürməsi olub.
Lionel Skaloninin rəhbərlik etdiyi Argentina millisi finala vəsiqə uğrunda İngiltərə ilə qarşılaşacaq.