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Braziliya prezidenti milli komandanı tənqid edib: “Biabırçılıq”

DÇ-2026
Xəbərlər
14 İyul 2026 01:49
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Braziliya prezidenti milli komandanı tənqid edib: “Biabırçılıq”

Braziliya lideri Luis İnasio Lula da Silva 2026-cı il dünya çempionatından kənarlaşdırıldıqdan sonra vətənə qayıtmayan milli komanda oyunçularını sərt tənqid edib.

İdman.Biz bildirir ki, Braziliya 1/8 finalda Norveçə 2:1 hesabı ilə uduzduqdan sonra 2026-cı il dünya çempionatını tərk edib. Bu, komandanın 21-ci əsrdə dünya çempionatlarında ən pis nəticəsidir.

"Nümayəndə heyəti çoxlu insanla yola düşmüşdü, amma bir nəfərlə qayıtdı. Milli komandanın təyyarəsində demək olar ki, heç kim yox idi. İnsanlar, bu necə də biabırçılıqdır. Təyyarədə yalnız bir oyunçu var idi (“Flamenqo”dan Danilo – Red.). Əgər qalib gəlsəydik, burada hamı rəqs edəcəkdi", - deyə da Silva bildirib.

İdman.Biz
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