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Kolumbiyalı oyunçu ölüm təhdidləri səbəbindən DÇ-2026-dan vətəninə qayıtmayıb

DÇ-2026
Xəbərlər
13 İyul 2026 21:19
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Kolumbiyalı oyunçu ölüm təhdidləri səbəbindən DÇ-2026-dan vətəninə qayıtmayıb

Kolumbiya milli futbol komandasının yarımmüdafiəçisi Haminton Kampas, Cənubi Amerika komandasının 1/8 finalda İsveçrəyə penaltilərlə (0:0, 3:4) məğlub olmasından sonra alınan təhdidlərə görə vətəninə qayıtmayıb.

İdman.Biz bildirir ki, bu barədə jurnalist Kamilo Pinto sosial media səhifəsində məlumat verib.

1/8 final matçının 115-ci dəqiqəsində Haminton Kampas yaxşı mövqedən topu qapı dirəyinin üstündən keçirib və Kolumbiya penaltilərdə məğlub olub. Kampas və ailəsi təhdidlər almağa başlayıb; oyunçu onları ciddiyə alıb və vətəninə qayıtmayıb.

DÇ-2026 11 iyun - 19 iyul tarixlərində ABŞ, Kanada və Meksikada keçirilir. Argentina hazırkı dünya çempionudur.

İdman.Biz
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