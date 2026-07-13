Kolumbiyalı oyunçu ölüm təhdidləri səbəbindən DÇ-2026-dan vətəninə qayıtmayıb

Kolumbiya milli futbol komandasının yarımmüdafiəçisi Haminton Kampas, Cənubi Amerika komandasının 1/8 finalda İsveçrəyə penaltilərlə (0:0, 3:4) məğlub olmasından sonra alınan təhdidlərə görə vətəninə qayıtmayıb.
İdman.Biz bildirir ki, bu barədə jurnalist Kamilo Pinto sosial media səhifəsində məlumat verib.
1/8 final matçının 115-ci dəqiqəsində Haminton Kampas yaxşı mövqedən topu qapı dirəyinin üstündən keçirib və Kolumbiya penaltilərdə məğlub olub. Kampas və ailəsi təhdidlər almağa başlayıb; oyunçu onları ciddiyə alıb və vətəninə qayıtmayıb.
DÇ-2026 11 iyun - 19 iyul tarixlərində ABŞ, Kanada və Meksikada keçirilir. Argentina hazırkı dünya çempionudur.