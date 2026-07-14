Yamal mətbuat konfransına brilyantlarla bəzədilmiş qızıl boyunbağı ilə gəldi - VİDEO

Futbol üzrə İspaniya millisinin hücumçusu Lamin Yamal DÇ-2026-nın Fransa ilə keçiriləcək yarımfinal oyunu öncəsi təşkil olunan mətbuat konfransında diqqət mərkəzinə düşüb.
İdman.Biz xəbər verir ki, 19 yaşlı futbolçu tədbirə brilyantlarla bəzədilmiş qızıl zəncirlərdən ibarət bahalı boyunbağı ilə qatılıb.
Jurnalistlərin bu zinət əşyasının ad günü hədiyyəsi olub-olmaması ilə bağlı sualını cavablandıran Yamal boyunbağını özünün aldığını bildirib.
View this post on Instagram
Qeyd edək ki, mətbuat konfransı iyulun 13-də - futbolçunun 19 yaşı tamam olan gündə keçirilib.
İspaniya – Fransa arasında DÇ-2026-nın yarımfinal görüşü iyulun 14-də Bakı vaxtı ilə 23:00-da baş tutacaq.
Erlinq Holand ABŞ-dən 750 dollarlıq qeyri-adi suvenir gətirdi - VİDEO
Norveçli hücumçu ölkəsinə içki şüşəsi tutan müqəvva yenotla qayıdıb
DÇ-2026: Fransa və İspaniya final üçün meydana çıxacaqlar
Avropa nəhəngləri ABŞ-dakı dünya çempionatının ilk finalçısını müəyyənləşdirəcək
Yamal Fransaya meydan oxudu: “Özümü qələbə ilə təbrik edəcəyəm”
İspaniya millisinin futbolçusu yarımfinal öncəsi iddialı danışıb
Con Terri: “İngiltərənin vaxtı gəlib”
İngiltərə dünya çempionatının yarımfinalında Argentina ilə qarşılaşacaq
Jül Kunde İspaniya millisinin ən güclü tərəfini deyib
Komandalar 2026-cı il dünya çempionatının yarımfinalında qarşılaşacaqlar
DÇ-2026: İngiltərə Bellingemin dublu ilə Norveçi məğlub edərək yarımfinala yüksəlir - YENİLƏNİB + VİDEO
Yarımfinalda onların rəqibləri Argentina - İsveçrə matçının qalibi olacaq
Azərbaycan voleybolçuları beynəlxalq yarışda bürünc medal qazandı - YENİLƏNİB + FOTO
İbrahim Məmmədov və Muhəmməd Aslanlı üçüncü yer uğrunda Latviya təmsilçilərini məğlub ediblər
Azərbaycan millisi Slovakiyanı məğlub edərək ilk qələbəsini qazanıb - YENİLƏNİB + FOTO
U-20 yığmamız meydan sahibinə 72:66 hesabı ilə qalib gəlib