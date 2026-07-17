FİFA dünya çempionlarına 30 brilyant qaşlı qızıl üzük verəcək

DÇ-2026-nın qalibi FIFA-dan Super Bowl ənənəsinə uyğun olaraq hazırlanmış çempionluq üzükləri alacaq.
İdman.Biz bildirir ki, 19 iyulda keçiriləcək finalda İspaniya və Argentina qarşılaşacaqlar.
Ümumilikdə 2026 üzük istehsal olunub, bunlardan 30-u oyunçular və məşqçilər heyəti üçündür, qalan 1996-sı isə rəsmi lisenziyalı məhsul kimi satışa çıxarılacaq.
Üzüklər qızıldan hazırlanıb, brilyant və sapfirlərlə bəzədilib və hər birinin üzərində turnir kuboku həkk olunub. Dizayn qalib ölkə üçün əlavə olaraq fərdiləşdiriləcək.
Kapitan və baş məşqçi final fitindən dərhal sonra müvəqqəti üzüklər alacaq, qalan üzüklər isə daha sonra hər bir oyunçu üçün fərdi olaraq hazırlanacaq və təqdim olunacaq.