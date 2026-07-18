Yamal və Porro məşqlərə qayıdıblar

İspaniya millisinin müdafiəçisi və yarımmüdafiəçisi Pedro Porro və Lamin Yamal komandanın qalan hissəsi ilə məşqlərə başlayıblar.
İdman.Biz bu barədə COPE-yə istinadən məlumat verir.
Daha əvvəl hər iki oyunçunun 2026-cı il dünya çempionatının yarımfinalında Fransa ilə oyunda (2:0) əzələ ağrısı keçirdiyi və lazımsız risklərdən qaçmaq üçün cümə axşamı fərdi məşq etdiyi bildirilmişdi. Lakin, bir mənbənin verdiyi məlumata görə, sağaldıqdan sonra vəziyyətləri sabitləşib və Yamal və Porro Argentinaya qarşı final matçında oynayacaqlar.
2026-cı il dünya çempionatının finalı 19 iyul bazar günü ABŞ-ın İst-Raterford şəhərindəki “MetLife” stadionunda keçiriləcək. Oyun Bakı vaxtı ilə saat 23:00-da başlayacaq.