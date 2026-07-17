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“Sabah”la “Qarabağ” arasında ilk oyun 9-cu tura təsadüf edəcək - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

Futbol
Xəbərlər
17 İyul 2026 18:22
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“Sabah”la “Qarabağ” arasında ilk oyun 9-cu tura təsadüf edəcək

2026/2027 mövsümündə futbol üzrə Azərbaycan Premyer Liqasında çempion “Sabah” və ikinci yerin sahibi “Qarabağ” komandaları arasında gerçəkləşəcək ilk oyun 9-cu tura təsadüf edəcək.

İdman.Biz-in məlumatına görə, bu, turnirin püşkatmasından sonra bəlli olub.

Sözügedən turda “Sabah” meydan sahibi olacaq. Komandalar 19-cu və 29-cu turlarda da qarşılaşacaqlar. Üç oyundan ikisinə “Sabah”, birinə isə “Qarabağ” evsahibliyi edəcək.

15:16

Futbol üzrə Azərbaycan Premyer Liqasında 2026/2027 mövsümünün püşkü atılıb.

İdman.Biz xəbər verir ki, tədbirdə AFFA-nın icraçı vitse-prezidenti Sərxan Hacıyev, Peşəkar Futbol Liqasının prezidenti Elxan Səmədov və klub rəsmiləri iştirak edirlər.

Birinci turda üz-üzə gələcək komandalar aşağdakılardır:

Azərbaycan Premyer Liqası
Birinci tur

“Araz-Naxçıvan” - “İmişli”

“Kəpəz” - “Sabah”

“Şamaxı” - “Qarabağ”

“Turan Tovuz” - ⁠”Qəbələ”

“Sumqayıt” - Neftçi”

“Zirə” - “Şəfa”

Qeyd edək ki, Azərbaycan Premyer Liqasının yeni mövsümü avqustun 14-də start götürəcək. Ötən mövsümün çempionu “Sabah” FK olub.

09:43

Bu gün futbol üzrə Azərbaycan Premyer Liqasında 2026/2027 mövsümünün püşkatma mərasimi keçiriləcək.

İdman.Biz xəbər verir ki, tədbir saat 15:00-da başlayacaq.

Çempionatda “Araz-Naxçıvan”, “İmişli”, “Kəpəz”, “Qarabağ”, “Qəbələ”, “Neftçi”, “Sabah”, “Sumqayıt”, “Şamaxı”, “Şəfa”, “Turan Tovuz” və “Zirə” komandaları mübarizə aparacaq.

Qeyd edək ki, Azərbaycan Premyer Liqasının yeni mövsümü avqustun 14-də start götürəcək. Ötən mövsümün çempionu “Sabah” FK olub.

İdman.Biz
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