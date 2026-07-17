DÇ-2026-nın final oyununu idarə edəcək hakim sevincindən ağladı - VİDEO

Futbol üzrə 2026-cı il dünya çempionatının final matçını idarə edəcək hakim məlum olub.
İdman.Biz xəbər verir ki, FIFA İspaniya – Argentina qarşılaşmasını sloveniyalı referi Slavko Vinçiçə həvalə edib.
Baş hakimə həmyerliləri Tomaj Klançnik və Andraj Kovaçiç kömək edəcəklər. Dördüncü hakim funksiyasını isə iordaniyalı Adham Maxadmeh yerinə yetirəcək. Onun köməkçisi həmyerlisi Mohammed Alkalaf olacaq.
46 yaşlı Vinçiç 2010-cu ildən FIFA referisidir. Təcrübəli hakim 2024-cü ildə UEFA Çempionlar Liqasının final görüşünü də idarə edib.
DÇ-2026-da Fransa və İngiltərə milliləri arasında keçiriləcək üçüncü yer uğrunda oyunun baş hakimi isə venesuelalı Xesus Valensuela olacaq.
Sloveniyalı hakim Slavko Vinçiç təyinat xəbərini eşidərkən göz yaşlarını saxlaya bilməyib. 46 yaşlı referi İspaniya və Argentina milliləri arasında keçiriləcək final matçını idarə edəcəyini öyrəndikdən sonra üzünü əlləri ilə örtərək kövrəldiyi, daha sonra isə həmkarlarının təbriklərini qəbul etdiyi görünür.
Qeyd edək ki, Fransa – İngiltərə matçı iyulun 18-dən 19-na keçən gecə, Bakı vaxtı ilə saat 01:00-da başlayacaq. İspaniya – Argentina finalı isə iyulun 19-da, saat 23:00-da start götürəcək.