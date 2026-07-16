16 İyul 2026
AZ

Folklend Adaları hökuməti Argentinanın banneri ilə bağlı açıqlama yayıb

DÇ-2026
Xəbərlər
16 İyul 2026 22:59
74
Folklend Adaları hökuməti Argentinanın banneri ilə bağlı açıqlama yayıb

Folklend Adaları hökumətinin sözçüsü, 2026-cı il Dünya Kubokunun yarımfinalında İngiltərə ilə oyundan sonra Argentina milli komandasının oyunçularının meydana "Malvin adaları Argentinadır" yazılı banner daşıması ilə bağlı X sosial media səhifəsində açıqlama yayıb.

İdman.Biz bildirir ki, oyun 2:1 hesabı ilə Argentinanın xeyrinə qurtarıb.

"Folklend Adaları Hökuməti Argentina futbol komandasının dünənki Dünya Kuboku yarımfinalının nəticəsini - Folklend Adalarının heç bir iştirak etmədiyi oyunu ləkələməyi seçməsindən məyusdur və təəssüf ki, təəccüblənməyib.

Lakin, ada sakinlərinin 1982-ci ildə bir çoxlarının travma aldığı təcavüzkar işğalın qurbanı olduğu sirr deyil. Buna görə də, dünən gecə Argentinanın nümayiş etdirdiyi bayraq bir çox Folklend adası sakinləri üçün xüsusilə həssas deyildi.

Folklend Adaları Hökuməti siyasəti idmanda görmək istəmədiyini bildirir. Biz həmçinin adaların və onların xalqının İngiltərə və Argentina haqqında hər söhbətdə siyasi alət kimi istifadə edilməsini istəmirik. Bu səhər Böyük Britaniya hökumətinin dəstəkləyici bəyanatını alqışlayırıq.

Biznes və ticarət naziri Peter Kayl vurğulayıb ki, Dünya Kubokunun əsas prinsiplərindən biri siyasətin futboldan ayrılmasıdır. Ümid edirik ki, FİFA siyasəti idmandan kənarda saxlamaq vədini yerinə yetirəcək və bu cür davranışları öz qaydalarına uyğun olaraq cəzalandıracaq", - deyə açıqlamada bildirilir.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

İngiltərə oyunçuları Tuxelin Argentina ilə oyundakı qərarlarından şoka düşüblər
22:13
DÇ-2026

İngiltərə oyunçuları Tuxelin Argentina ilə oyundakı qərarlarından şoka düşüblər

İngiltərə 19 iyulda keçiriləcək üçüncü yer uğrunda matçda Fransa ilə qarşılaşacaq
Britaniyalı jurnalist argentinalı oyunçular barədə: “Mədəniyyətsiz əclaflar”
20:42
DÇ-2026

Britaniyalı jurnalist argentinalı oyunçular barədə: “Mədəniyyətsiz əclaflar”

Morqan finalda İspaniyanın qələbəsinə ümid edir
Britaniyada Premyer Liqadakı argentinalı oyunçuların işçi vizalarının ləğv edilməsi tələb edilib
19:56
DÇ-2026

Britaniyada Premyer Liqadakı argentinalı oyunçuların işçi vizalarının ləğv edilməsi tələb edilib

Marqaret Tetçerin keçmiş köməkçisi Neil Qardiner belə bir təşəbbüslə çıxış edib
Culiano Simeone Messi haqqında: “"Onun hər şeyi var, amma mübarizə aparmağa davam edir”
19:41
DÇ-2026

Culiano Simeone Messi haqqında: “"Onun hər şeyi var, amma mübarizə aparmağa davam edir”

DÇ-2026-nın finalı 19 iyulda ABŞ-ın İst-Raterford şəhərində keçiriləcək
Britaniya kral ailəsi İngiltərə milli komandasına müraciət edib
18:55
DÇ-2026

Britaniya kral ailəsi İngiltərə milli komandasına müraciət edib

Üçüncü yer uğrunda matçda İngiltərə Fransa ilə qarşılaşacaq
FİFA DÇ-2026 bitənədək Argentinaya siyasi bannerə görə sanksiyalar tətbiq etməyəcək
18:40
DÇ-2026

FİFA DÇ-2026 bitənədək Argentinaya siyasi bannerə görə sanksiyalar tətbiq etməyəcək

İngiltərə ilə oyundan sonra "Albiceleste" oyunçuları meydana "Malvin adaları Argentinanındır" yazısı olan bannerlə çıxıblar

Ən çox oxunanlar

UEFA Çempionlar Liqası: “Sabah” tarix yazmağa davam edir
14 İyul 23:19
Futbol

UEFA Çempionlar Liqası: “Sabah” tarix yazmağa davam edir - YENİLƏNİB + VİDEO

"Sabah"ın növbəti mərhələdə rəqibi Finlandiyanın KuPS kollektivi olacaq
DÇ-2026: İspaniya 16 ildən sonra yenidən mundialın finalında
15 İyul 00:59
DÇ-2026

DÇ-2026: İspaniya 16 ildən sonra yenidən mundialın finalında - YENİLƏNİB + VİDEO

İspaniya DÇ-2010-dakı nəticəsini təkrar etməyə yaxındır
DÇ-2026: Argentina geridönüşlə qələbə qazanaraq adını finala yazdırır
01:02
DÇ-2026

DÇ-2026: Argentina geridönüşlə qələbə qazanaraq adını finala yazdırır - YENİLƏNİB + VİDEO

Argentina iyulun 19-da keçiriləcək finalda İspaniya ilə qarşılaşacaq
U-20 basketbol millimiz Şimali Makedoniyaya məğlub olub
01:51
Basketbol

U-20 basketbol millimiz Şimali Makedoniyaya məğlub olub - YENİLƏNİB

Matç 67:57 hesabı ilə rəqibin xeyrinə bitib