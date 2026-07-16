Folklend Adaları hökuməti Argentinanın banneri ilə bağlı açıqlama yayıb

Folklend Adaları hökumətinin sözçüsü, 2026-cı il Dünya Kubokunun yarımfinalında İngiltərə ilə oyundan sonra Argentina milli komandasının oyunçularının meydana "Malvin adaları Argentinadır" yazılı banner daşıması ilə bağlı X sosial media səhifəsində açıqlama yayıb.
İdman.Biz bildirir ki, oyun 2:1 hesabı ilə Argentinanın xeyrinə qurtarıb.
"Folklend Adaları Hökuməti Argentina futbol komandasının dünənki Dünya Kuboku yarımfinalının nəticəsini - Folklend Adalarının heç bir iştirak etmədiyi oyunu ləkələməyi seçməsindən məyusdur və təəssüf ki, təəccüblənməyib.
Lakin, ada sakinlərinin 1982-ci ildə bir çoxlarının travma aldığı təcavüzkar işğalın qurbanı olduğu sirr deyil. Buna görə də, dünən gecə Argentinanın nümayiş etdirdiyi bayraq bir çox Folklend adası sakinləri üçün xüsusilə həssas deyildi.
Folklend Adaları Hökuməti siyasəti idmanda görmək istəmədiyini bildirir. Biz həmçinin adaların və onların xalqının İngiltərə və Argentina haqqında hər söhbətdə siyasi alət kimi istifadə edilməsini istəmirik. Bu səhər Böyük Britaniya hökumətinin dəstəkləyici bəyanatını alqışlayırıq.
Biznes və ticarət naziri Peter Kayl vurğulayıb ki, Dünya Kubokunun əsas prinsiplərindən biri siyasətin futboldan ayrılmasıdır. Ümid edirik ki, FİFA siyasəti idmandan kənarda saxlamaq vədini yerinə yetirəcək və bu cür davranışları öz qaydalarına uyğun olaraq cəzalandıracaq", - deyə açıqlamada bildirilir.