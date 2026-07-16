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İngiltərə oyunçuları Tuxelin Argentina ilə oyundakı qərarlarından şoka düşüblər

DÇ-2026
Xəbərlər
16 İyul 2026 22:13
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İngiltərə oyunçuları Tuxelin Argentina ilə oyundakı qərarlarından şoka düşüblər

Bəzi İngiltərə oyunçuları baş məşqçi Tomas Tuxelin 2026-cı il dünya çempionatı yarımfinalının 55-ci dəqiqəsində hesabı açdıqdan sonra geri çəkilib Argentinaya hücum etməmək qərarından təəccübləniblər.

İdman.Biz bu barədə "The Telegraph" qəzetinə istinadən məlumat verir.

Mənbəyə görə, İngiltərə oyunçuları meydanda daha sürətli oyunçuları olsaydı, "Üç Aslan"ın əks-hücumunda ikinci qolu buraxa biləcək Argentinanı məğlub etməli olduqlarına inanırlar. Lakin Tuxel 72-ci dəqiqədən 82-ci dəqiqəyə qədər üç müdafiəçini meydana buraxıb.

İngiltərə 19 iyulda Mayamidəki “Hard Rock” stadionunda keçiriləcək üçüncü yer uğrunda matçda Fransa ilə qarşılaşacaq.

İdman.Biz
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