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Britaniyalı jurnalist argentinalı oyunçular barədə: “Mədəniyyətsiz əclaflar”

DÇ-2026
Xəbərlər
16 İyul 2026 20:42
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Britaniyalı jurnalist argentinalı oyunçular barədə: “Mədəniyyətsiz əclaflar”

Britaniyalı jurnalist və televiziya aparıcısı Pirs Morqan Argentina milli futbol komandasının 2026-cı il dünya çempionatının yarımfinalında İngiltərə ilə oyundan sonra üzərində "Malvin adaları Argentinadır" yazılı banner daşımaq qərarına cavab verib.

İdman.Biz bildirir ki, oyun 2:1 hesabı ilə Argentinanın xeyrinə qurtarıb.

"Mədəniyyətsiz əclaflar. Ümid edirəm ki, İspaniya onları finalda Folklend müharibəsində məğlub etdiyimiz kimi darmadağın edəcək", - Morqan özünün X sosial media səhifəsində yazıb.

İspaniya və Argentina arasında dünya çempionatının finalı 19 iyul bazar günü ABŞ-ın İst-Raterford şəhərindəki "MetLife" stadionunda keçiriləcək.

İdman.Biz
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