Britaniyalı jurnalist və televiziya aparıcısı Pirs Morqan Argentina milli futbol komandasının 2026-cı il dünya çempionatının yarımfinalında İngiltərə ilə oyundan sonra üzərində "Malvin adaları Argentinadır" yazılı banner daşımaq qərarına cavab verib.
İdman.Biz bildirir ki, oyun 2:1 hesabı ilə Argentinanın xeyrinə qurtarıb.
"Mədəniyyətsiz əclaflar. Ümid edirəm ki, İspaniya onları finalda Folklend müharibəsində məğlub etdiyimiz kimi darmadağın edəcək", - Morqan özünün X sosial media səhifəsində yazıb.
İspaniya və Argentina arasında dünya çempionatının finalı 19 iyul bazar günü ABŞ-ın İst-Raterford şəhərindəki "MetLife" stadionunda keçiriləcək.