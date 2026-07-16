Culiano Simeone Messi haqqında: “"Onun hər şeyi var, amma mübarizə aparmağa davam edir”

Argentina millisinin hücumçusu Culiano Simeone kapitan Lionel Messinin komandaya təsiri barədə danışıb.
İdman.Biz bildirir ki, 2026-cı il dünya çempionatının yarımfinalında Argentina İngiltərəni 2:1 hesabı ilə məğlub edib; Messi iki məhsuldar ötürmə edib.
"Leo mənə ilham verir: onun 39 yaşı var, futbolçunun xəyal edə biləcəyi hər şeyə sahibdir və buna baxmayaraq, ən yaxşı kimi mübarizə aparmağa davam edir. Hər şeyi verməkdən və onun və bütün Argentina üçün mübarizə aparmaqdan başqa çarəmiz yoxdur. Biz çox xoşbəxtik.
Komanda matç boyu böyük səy göstərdi. Beş əvəzedici oyunçu parlaq şəkildə çıxış etdi. Mən milli komandaya yeni gəlmişəm və təcrübəli oyunçuların belə bir nümunə göstərməsindən məmnunam: heç vaxt dayanmayın və həmişə mübarizə aparın.
Bu komandanın bir çox güclü tərəfləri var, amma əsas odur ki, komandanın maraqları birinci yerdədir. Bu qrup həm məşqlərdə, həm də matçlarda özünəinam yaradır", - deyə "Mundo Deportivo" Simeonenin sözlərini sitat gətirir.
DÇ-2026-nın finalı 19 iyulda ABŞ-ın İst-Raterford şəhərində keçiriləcək. Hazırkı çempion Argentina İspaniya ilə qarşılaşacaq.