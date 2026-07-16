Britaniya kral ailəsi İngiltərə milli komandasına müraciət edib

Britaniya kral ailəsi 2026-cı il Dünya Kubokunun yarımfinalında Argentinaya məğlub olan İngiltərə komandasını X sosial media səhifəsində dəstəkləyib.
İdman.Biz bildirir ki, matç 2:1 hesabı ilə Argentinanın xeyrinə qurtarıb.
“Harri [Keyn] və bütün komandaya təskinlik veririk. Siz, Üç Aslan, indi yaralarınızı sağaltsanız da, millətin qüruru olaraq qalırsınız - və mütləq yenidən geri qayıdacaqsınız”, - mesajda deyilir.
Üçüncü yer uğrunda matçda İngiltərə Fransa ilə qarşılaşacaq. Oyun 19 iyulda Mayamidəki “Hard Rok” stadionunda keçiriləcək. Argentina dünya çempionatının finalında (19 iyul) İspaniya ilə oynayacaq.