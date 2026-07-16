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Britaniyada Premyer Liqadakı argentinalı oyunçuların işçi vizalarının ləğv edilməsi tələb edilib

DÇ-2026
Xəbərlər
16 İyul 2026 19:56
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Britaniyada Premyer Liqadakı argentinalı oyunçuların işçi vizalarının ləğv edilməsi tələb edilib

Britaniya Baş naziri Marqaret Tetçerin keçmiş köməkçisi Neil Qardiner Argentinanın Premyer Liqa oyunçularının iş vizalarının ləğv edilməsinə çağırıb.

İdman.Biz bildirir ki, Argentinanın 2026-cı il dünya çempionatının yarımfinalında İngiltərə üzərində 2:1 hesablı qələbəsindən sonra Cənubi Amerika komandası meydana "Malvin adaları Argentinadır" yazılı bannerlə çıxıb.

"Bu iyrənc Britaniya əleyhinə etirazda iştirak edən bütün Argentina Premyer Liqa oyunçularının Böyük Britaniya iş vizaları ləğv edilməlidir. Buna qarşı heç bir tolerantlıq olmamalıdır", - deyə Qardiner sosial mediada yazıb.

Argentinanın İngiltərə millisinin heyətində qapıçı Emiliano Martines ("Aston Villa"), müdafiəçilər Kristian Romero və Marko Senesi (hər ikisi "Tottenhem"), Lisandro Martinez ("Mançester Yunayted"), yarımmüdafiəçilər Enso Fernandes ("Çelsi") və Aleksis Makallister ("Liverpul") yer alıb.

İdman.Biz
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