“Atletiko Madrid” DÇ-2026-nın finalında doqquz oyunçu ilə təmsil olunacaq

"Atletiko Madrid"in doqquz oyunçusu 2026-cı il dünya çempionatının finalına vəsiqə qazanıb.
İdman.Biz xəbər verir ki, İspaniya və Argentina turnirin əsas oyununda, 19 iyul bazar günü, ABŞ-ın İst-Raterford şəhərindəki “MetLife” stadionunda qarşılaşacaqlar.
Argentinada qapıçı Xuan Musso, müdafiəçi Nauel Molina, hücumçular Xulian Alvares, Culiano Simeone və Tiaqo Almada oynaya bilərlər. İspaniya komandasının heyətində müdafiəçilər Mark Pubille, Markos Loryente, Alehandro Qrimaldo və hücumçu Aleks Baena yer alıb.
Yarımfinalda İspaniya Fransa 2:0, Argentina isə İngiltərə üzərində 2:1 hesablı qələbə qazanıb.