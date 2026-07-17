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Donald Tramp 2026-cı il dünya çempionatının finalına qatılacaq

DÇ-2026
Xəbərlər
17 İyul 2026 00:51
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Donald Tramp 2026-cı il dünya çempionatının finalına qatılacaq

ABŞ prezidenti Donald Tramp İspaniya və Argentina arasında keçiriləcək 2026-cı il dünya çempionatının finalına qatılacaq.

İdman.Biz bildirir ki, matç 19 iyul bazar günü ABŞ-ın İst-Raterford şəhərindəki “MetLife” stadionunda keçiriləcək.

"Prezident cümə günü Tramp-Tauerdə keçiriləcək FIFA qəbulunda iştirak etmək üçün Nyu-York şəhərinə gedəcək, daha sonra bazar günü İspaniya və Argentina arasında keçiriləcək Dünya Kuboku matçına qatılacaq. Onun iştirakı Amerika tarixində ən çox izlənilən, ən təhlükəsiz və ən uğurlu Dünya Kubokunun kulminasiya nöqtəsi olacaq.

Bu, Amerikanın dünyanı ən yüksək səviyyədə qəbul etmək qabiliyyətini nümayiş etdirən turnir üçün uyğun bir nəticədir", - Ağ Evin mətbuat katibi Kerolin Livitt mətbuat konfransında bildirib.

Daha əvvəl Trampın Dünya kubokunu turnirin qalibinə təqdim edəcəyi bildirilirdi. Yarımfinalda İspaniya Fransanı 2:0, Argentina isə İngiltərəni 2:1 hesabı ilə məğlub edib.

İdman.Biz
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