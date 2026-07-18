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Didye Deşam: “Fransa millisindən ötrü darıxacağam”

DÇ-2026
Xəbərlər
18 İyul 2026 09:21
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Didye Deşam: “Fransa millisindən ötrü darıxacağam”

Fransa millisinin baş məşqçisi Didye Deşam 2026-cı il dünya çempionatında İngiltərə ilə qarşıdakı üçüncü yer uğrunda oyun barədə danışıb.

İdman.Biz xəbər verir ki, bu oyun Deşamın 2012-ci ildən bəri rəhbərlik etdiyi Fransa millisinin baş məşqçisi kimi son oyunu olacaq.

“Qarşıdakı matçdakı nəticəyə görə özümü məsuliyyətli hiss edirəm, bu, heç də yoldaşlıq oyunu deyil. Bu, hədəflədiyimiz oyun deyil, amma olmalıdır. Bu, üçüncü yer uğrunda matçdır və mən, heyət üzvlərim və oyunçularımla birlikdə qalib gəlmək üçün əlimdən gələni etmək məsuliyyətindəyəm. İngilislər bu matçı istəmirdilər, biz də istəmirdik, amma reallıq budur, məqsəd budur və mən də bu barədə düşünürəm.

Daxilən bilirəm ki, pərdə tezliklə enəcək. Heç kimi məyus etmək istəmirəm, amma bilirəm ki, Fransa millisini darıxacağam, amma bu formada orada olmaq, həm əla anlar, həm də çətin sınaqlar yaşamaq şansım oldu. Pərdə enir, amma həyat davam edir. Bundan sonra nə olacağını bilmirəm, amma təbiətcə pozitiv insanam. Hər şey yaxşı olacaq. Fransa millisi peşəkar həyatımda başıma gələn ən yaxşı şeydir. İyirmi beş il kişi və ya qadının (Deşam 1989-cu ildən 2000-ci ilə qədər Fransa millisində oynayıb - red.) yaddaşında iz buraxır, xüsusən də unudulmaz xatirələr yaratdığı üçün. Amma ən vacib şey həmişə qarşıda nəyin gözlədiyidir”, - baş məşqçi bildirib.

İdman.Biz
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