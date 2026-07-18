Rodri Messini neytrallaşdırmağın yollarından danışıb

İspaniya millisinin kapitanı Rodri DÇ-2026-nın finalında Lionel Messinin qarşısını almaq barədə taktiki fikirlərini bölüşüb.
İdman.Biz-in xəbərinə görə, o, əsas məsələnin yüksək pressinq və düzgün mövqe oyunu olacağına inanır.
“Birincisi, onu cərimə meydançasından daha da uzaqlaşdırmalıyıq. İkincisi, müdafiə olunmalı olduğumuz zaman daha yaxın, daha aqressiv olmalıyıq. Biz irəliyə doğru gedən, rəqibi geri çəkilməyə məcbur edən bir komandayıq; bu, əsas məsələ olacaq. Amma nə edəcəyinizi bilmədiyimiz Leo ilə çox diqqətli olmalıyıq”, - deyə AS Rodridən sitat gətirir.
Rodri həmçinin Messini turnirin ən yaxşı oyunçusu adlandırıb və vurğulayıb ki, 39 yaşında Argentina üçün hələ də həlledici fiqur olaraq qalır. İspaniyalı futbolçu 2026-cı il fünya çempionatında yeddi oyun keçirib və klub mövsümündə 37 oyun keçirib, iki qol vurub və bir məhsuldar ötürmə edib.
İspaniya 19 iyulda DÇ-2026-nın finalında Argentina ilə oynayacaq.