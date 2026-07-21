“Aston Villa”nın eks-oyunçusu Paredesin hərəkəti barədə: “Qorxaq”

“Aston Villa”nın keçmiş hücumçusu Qabriel Aqbonlahor Argentina millisinin yarımmüdafiəçisi Leandro Paredesin 2026-cı il dünya çempionatının finalından sonra hərəkətləri barədə danışıb.
İdman.Biz bildirir ki, final fitindən sonra meydanda Paredesin iştirakı ilə dava düşüb. Əvvəlcə argentinalı İspaniya müdafiəçisi Erik Qarsiyanı aqressiv şəkildə boynundan tutub, sonra komanda yoldaşını müdafiə etməyə çalışan yarımmüdafiəçi Qaviyə hücum edib.
“Meydanda özünüzü təhlükəsiz hiss etmək istəyirsiniz, ona görə də cəza o qədər ağır olmalıdır ki, heç kim bunu bir daha təkrarlamasın.
Futbolda nə olursa olsun, məğlubiyyətə görə əsəbiləşə bilərsən, amma ləyaqətlə davranmalısan. Paredes döyüşmək istəyirsə, döyüşmək üçün yerlər var - Qarsiyaya qarşı meydanda bunun yeri deyil. Onun 21 yaşlı Qaviyə qarşı davranışı və onu meydanda necə yıxdığı - bu, kiminsə oğlu, kiminsə qardaşıdır. Bu, rüsvayçılıqdır. Bacarsaydım, onu bütün növbəti turnirdən kənarlaşdırardım. Qorxaq”, - Aqbonlahor deyib.