Alvares azarkeşlərə səsləndi: “Ayağa qalxacağıq və yolumuza davam edəcəyik”

Argentina millisinin futbolçusu Xulian Alvares DÇ-2026 finalında İspaniyaya məğlubiyyətdən (0:1, əlavə vaxt) sonra azarkeşlərə müraciət edib.
İdman.Biz xəbər verir ki, Alvares sosial şəbəkədə paylaşım edərək bütün argentinalı fanatlara dəstəyə görə təşəkkür edib.
“Həmişə yanımızda olduğunuz, bizi dəstəklədiyiniz və sona qədər inandığınız üçün bütün argentinalılara sonsuz təşəkkürlər.
Hamımız kuboku evə gətirməyi xəyal edirdik. Lakin nəticədən asılı olmayaraq, bu 50 gün ərzində yaşadıqlarımızı və hiss etdiklərimizi heç vaxt unutmayacağıq.
Çünki qalib gəlmək gözəldir, amma bu bayrağı necə fədakarlıqla, sədaqətlə və bütün qəlbimizlə təmsil etdiyimiz bizi müəyyən edir.
Biz ayağa qalxacağıq, dərs çıxaracağıq və yolumuza davam edəcəyik. Çünki nə baş verirsə versin, biz beləyik. Biz həyatı başqa cür təsəvvür etmirik: daim irəli, bayrağımız uğrunda mübarizə apararaq və Argentinanı zirvəyə qaldırmaq arzusu ilə”, - deyə Alvares bildirib.
Qeyd edək ki, “Atletiko” Madrid-in hücumçusu Xulian Alvares hazırda “Barselona”nın transfer etmək istədiyi əsas futbolçulardan biridir.