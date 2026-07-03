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DÇ-2026: Ramuş Portuqaliyanı İspaniyanın qarşısına çıxardı - VİDEO

DÇ-2026
Xəbərlər
3 İyul 2026 07:50
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DÇ-2026: Ramuş Portuqaliyanı İspaniyanın qarşısına çıxardı - VİDEO

Portuqaliya millisi futbol üzrə 2026-cı il dünya çempionatının 1/8 finalına vəsiqə qazanıb. Roberto Martinesin komandası 1/16 finalda Xorvatiyanı 2:1 hesabı ilə məğlub edib.

İdman.Biz xəbər verir ki, Torontoda keçirilən qarşılaşma uzun müddət Xorvatiyanın ssenarisi üzrə gedib. Ehtiyatlı keçən ilk hissədən sonra Balkan təmsilçisi fəallığını artırıb və 53-cü dəqiqədə hesabı açıb. İvan Perişiç cərimə meydançasında topu qəbul etdikdən sonra dəqiq zərbə ilə komandasını önə çıxarıb – 1:0.

Portuqaliya cavabı dərhal verə bilməyib. Əvvəlcə Kriştianu Ronaldunun qolu ofsayd səbəbindən qeydə alınmayıb. Daha sonra VAR müdaxiləsindən sonra hakim Renato Veyqaya qarşı qayda pozuntusunu müəyyən edərək penalti təyin edib. Ronaldu 68-ci dəqiqədə 11 metrlik cərimə zərbəsini dəqiq yerinə yetirərək hesabı bərabərləşdirib – 1:1. Bu qol 41 yaşlı kapitanın dünya çempionatlarının pley-off mərhələsində vurduğu ilk qol kimi tarixə düşüb.

Matçın sonu əsl futbol trillerinə çevrilib. Xorvatiya oyunu əlavə vaxta daşımağa çox yaxın olsa da, 90+4-cü dəqiqədə Rafael Leaunun sol cinahdan etdiyi dəqiq ötürməni meydana sonradan daxil olan Qonsalu Ramuş baş zərbəsi ilə qola çevirərək Portuqaliyaya qələbə qazandırıb – 2:1.

Bununla da dramatik anlar bitməyib. Ardınca Yoşko Qvardiol topu qapıdan keçirsə də, uzun VAR yoxlamasından sonra qol ofsayd səbəbindən ləğv olunub. Beləliklə, Portuqaliya üstünlüyünü qoruyaraq mundialda mübarizəni davam etdirib.

Portuqaliya 1/8 finalda prinsipial Pireney derbisində İspaniya ilə üz-üzə gələcək. Bu qarşılaşma hazırkı dünya çempionatının ən çox gözlənilən oyunlarından biri hesab olunur.

İdman.Biz
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