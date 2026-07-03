Dallas polisi Misir futbol millisinin nümayəndəsini həbs etmək istəyib - VİDEO

Misir futbol millisinin heyəti DÇ-2026-nın 1/16 finalında Avstraliya ilə oyun öncəsi Dallasda xoşagəlməz hadisə ilə üzləşib.
İdman.Biz xəbər verir ki, hadisə komandanın məskunlaşdığı hotelin foyesində baş verib. AS nəşrinin məlumatına görə, bir qrup misirli azarkeş futbolçularla şəkil çəkdirmək və avtoqraf almaq üçün komandaya yaxınlaşıb.
Gərginlik polisin uşaq azarkeşin oyunçularla şəkil çəkdirməsinə mane olmasından sonra yaranıb. Bundan sonra Misir millisinin baş məşqçisi Hossam Hassan sərt reaksiya verib və vəziyyət polis əməkdaşları ilə komandanın texniki heyəti arasında itələşməyə qədər böyüyüb. Hətta Dallas polisi qandal çıxararaq etirazını bildirən millinin nümayndəsini həbs etmək istəyib.
Hadisə qısa müddət sonra nəzarətə götürülüb. Baş məşqçi və nümayəndə heyəti ərazidən uzaqlaşdırılıb, bəzi azarkeşlər isə futbolçularla şəkil çəkdirə bilməyib.
Qeyd edək ki, Misir millisi DÇ-2026-nın 1/16 finalında bu axşam, Bakı vaxtı ilə saat 22:00-da Avstraliya ilə qarşılaşacaq.