3 İyul 2026
AZ

Dallas polisi Misir futbol millisinin nümayəndəsini həbs etmək istəyib - VİDEO

DÇ-2026
Xəbərlər
3 İyul 2026 12:26
43
Dallas polisi Misir futbol millisinin nümayəndəsini həbs etmək istəyib - VİDEO

Misir futbol millisinin heyəti DÇ-2026-nın 1/16 finalında Avstraliya ilə oyun öncəsi Dallasda xoşagəlməz hadisə ilə üzləşib.

İdman.Biz xəbər verir ki, hadisə komandanın məskunlaşdığı hotelin foyesində baş verib. AS nəşrinin məlumatına görə, bir qrup misirli azarkeş futbolçularla şəkil çəkdirmək və avtoqraf almaq üçün komandaya yaxınlaşıb.

Gərginlik polisin uşaq azarkeşin oyunçularla şəkil çəkdirməsinə mane olmasından sonra yaranıb. Bundan sonra Misir millisinin baş məşqçisi Hossam Hassan sərt reaksiya verib və vəziyyət polis əməkdaşları ilə komandanın texniki heyəti arasında itələşməyə qədər böyüyüb. Hətta Dallas polisi qandal çıxararaq etirazını bildirən millinin nümayndəsini həbs etmək istəyib.

Hadisə qısa müddət sonra nəzarətə götürülüb. Baş məşqçi və nümayəndə heyəti ərazidən uzaqlaşdırılıb, bəzi azarkeşlər isə futbolçularla şəkil çəkdirə bilməyib.

Qeyd edək ki, Misir millisi DÇ-2026-nın 1/16 finalında bu axşam, Bakı vaxtı ilə saat 22:00-da Avstraliya ilə qarşılaşacaq.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

“Renn” klubunun hücumçusu İsveçrə - Əlcəzair oyununun ən yaxşısı seçildi
12:18
Futbol

“Renn” klubunun hücumçusu İsveçrə - Əlcəzair oyununun ən yaxşısı seçildi

Vankuverdə keçirilən qarşılaşma isveçrəlilərin ilk qolunu Bril Embolo vurub
Mahrez Əlcəzair futbol millisi ilə vidalaşdı
11:43
DÇ-2026

Mahrez Əlcəzair futbol millisi ilə vidalaşdı

Təcrübəli futbolçu DÇ-2026-dan sonra yığmadakı karyerasını başa vurduğunu açıqlayıb
Portuqaliya - Xorvatiya matçında azarkeş etirazı - VİDEO
10:43
DÇ-2026

Portuqaliya - Xorvatiya matçında azarkeş etirazı - VİDEO

Xorvatiyanın son dəqiqələrdə vurduğu qol ləğv olunandan sonra stadionda gərginlik yaranıb

DÇ-də günün afişası: Argentina mundialın debütantı ilə sınağına çıxır
10:39
DÇ-2026

DÇ-də günün afişası: Argentina mundialın debütantı ilə sınağına çıxır

1/16 final mərhələsində daha üç oyun keçiriləcək
Martines Ronaldunun əvəzlənməsinin səbəbini açıqladı
10:13
DÇ-2026

Martines Ronaldunun əvəzlənməsinin səbəbini açıqladı

Portuqaliya millisinin baş məşqçisi Xorvatiya ilə oyunda daha çox yarımmüdafiəçi və topa nəzarətə ehtiyac duyduqlarını bildirib

Perişiç Xorvatiya futbol millisinin tarixinə düşdü - VİDEO
09:49
DÇ-2026

Perişiç Xorvatiya futbol millisinin tarixinə düşdü - VİDEO

Təcrübəli yarımmüdafiəçi dünya çempionatlarında yeddinci qolunu vuraraq Davor Şukeri geridə qoyub

Ən çox oxunanlar

“Qarabağ” bir gündə ikinci dəfə uduzub - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO
1 İyul 21:58
Futbol

“Qarabağ” bir gündə ikinci dəfə uduzub - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

“Qarabağ” bu gün Ukraynanın "Xarkov" klubuna da məğlub olmuşdu
Vüsal Məsimov “Səbail” FK-ya qayıdıb - YENİLƏNİB + FOTO
30 İyun 21:30
Azərbaycan futbolu

Vüsal Məsimov “Səbail” FK-ya qayıdıb - YENİLƏNİB + FOTO

26 yaşlı cinah müdafiəçisi 2024/2025 mövsümündə “Səbail”də çıxış edib
“Zirə” FK yoxlama oyununda qalib gəlib
1 İyul 23:18
Futbol

“Zirə” FK yoxlama oyununda qalib gəlib - YENİLƏNİB

Oyun 1:0 hesabı ilə “Zirə”nin xeyrinə qurtarıb
DÇ-2026: Norveç 1/8 finalda Braziliyaya rəqib olur
30 İyun 22:58
DÇ-2026

DÇ-2026: Norveç 1/8 finalda Braziliyaya rəqib olur - YENİLƏNİB + VİDEO

Norveç millisi 1/16 finalda Kot-d'İvuarı məğlub edib