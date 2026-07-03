3 İyul 2026
AZ

Naqelsmann istefa verib

DÇ-2026
Xəbərlər
3 İyul 2026 09:40
122
Naqelsmann istefa verib

Almaniya futbol millisinin baş məşqçisi Yulian Naqelsmann DÇ-2026-dakı uğursuzluqdan sonra postunu itirib.

İdman.Biz xəbər verir ki, bu barədə “Bild” məlumat yayıb. Nəşrin yazdığına görə, Almaniya Futbol İttifaqı (DFB) rəhbərliyi ilə keçirilən qapalı görüşdə 38 yaşlı mütəxəssisdən hesabat istənilib.

Naqelsmann DFB prezidenti Bernd Noyendorf, idarəedici direktor Andreas Rettig, idman direktoru Rudi Föller və Bundesliqa rəhbəri Hans-Yoahim Vatske ilə təxminən üç saat yarımlıq görüş keçirib. Görüşdə Almaniya millisinin mundialdakı uğursuzluğu, heyət seçimi və məşqçinin qərarları müzakirə olunub.

“Bild” qeyd edir ki, hesabat qəbul edilməyib və Naqelsmann istefa verib. Onun qarşısına istefa və ya qovulma kimi iki seçib qoyulub. Almaniya Futbol İttifaqında artıq Naqelsmanna ödəniləcək təzminat və mümkün varis məsələləri müzakirə olunur.

“Tagesschau”nun məlumatına görə, yekun qərarın bu gün açıqlanması mümkündür. Hələlik DFB rəsmi şəkildə Naqelsmannın istefaya göndərildiyini elan etməyib.

Almaniya millisində baş məşqçi postuna əsas namizəd Yurgen Klopp hesab olunur. Almaniya mətbuatı keçmiş “Liverpul” çalışdırıcısının bu vəzifəyə gəlməyə hazır olduğunu bildirir.

Qeyd edək ki, Almaniya millisi DÇ-2026-nın 1/16 finalında Paraqvaya penaltilər seriyasında uduzaraq turnirlə vidalaşıb.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Portuqaliya - Xorvatiya matçın azarkeş etirazı - VİDEO
10:43
DÇ-2026

Portuqaliya - Xorvatiya matçın azarkeş etirazı - VİDEO

Xorvatiyanın son dəqiqələrdə vurduğu qol ləğv olunandan sonra stadionda gərginlik yaranıb

DÇ-də günün afişası: Argentina mundialın debütantı ilə sınağına çıxır
10:39
DÇ-2026

DÇ-də günün afişası: Argentina mundialın debütantı ilə sınağına çıxır

1/16 final mərhələsində daha üç oyun keçiriləcək
Martines Ronaldunun əvəzlənməsinin səbəbini açıqladı
10:13
DÇ-2026

Martines Ronaldunun əvəzlənməsinin səbəbini açıqladı

Portuqaliya millisinin baş məşqçisi Xorvatiya ilə oyunda daha çox yarımmüdafiəçi və topa nəzarətə ehtiyac duyduqlarını bildirib

Perişiç Xorvatiya futbol millisinin tarixinə düşdü - VİDEO
09:49
DÇ-2026

Perişiç Xorvatiya futbol millisinin tarixinə düşdü - VİDEO

Təcrübəli yarımmüdafiəçi dünya çempionatlarında yeddinci qolunu vuraraq Davor Şukeri geridə qoyub
FIFA Xorvatiyanın ləğv edilən qolu ilə bağlı bəyanat yayıb - VİDEO
09:20
DÇ-2026

FIFA Xorvatiyanın ləğv edilən qolu ilə bağlı bəyanat yayıb - VİDEO

Xorvatiyanın 90+13-cü dəqiqədə vurduğu qol top texnologiyasının məlumatlarına əsasən ofsayd səbəbindən qeydə alınmayıb
DÇ-2026: İsveçrə Əlcəzairi evə göndərdi - VİDEO
09:12
DÇ-2026

DÇ-2026: İsveçrə Əlcəzairi evə göndərdi - VİDEO

Avropalılar 1/8 finala inamla yüksəldi

Ən çox oxunanlar

“Qarabağ” bir gündə ikinci dəfə uduzub - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO
1 İyul 21:58
Futbol

“Qarabağ” bir gündə ikinci dəfə uduzub - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

“Qarabağ” bu gün Ukraynanın "Xarkov" klubuna da məğlub olmuşdu
Vüsal Məsimov “Səbail” FK-ya qayıdıb - YENİLƏNİB + FOTO
30 İyun 21:30
Azərbaycan futbolu

Vüsal Məsimov “Səbail” FK-ya qayıdıb - YENİLƏNİB + FOTO

26 yaşlı cinah müdafiəçisi 2024/2025 mövsümündə “Səbail”də çıxış edib
“Zirə” FK yoxlama oyununda qalib gəlib
1 İyul 23:18
Futbol

“Zirə” FK yoxlama oyununda qalib gəlib - YENİLƏNİB

Oyun 1:0 hesabı ilə “Zirə”nin xeyrinə qurtarıb
DÇ-2026: Norveç 1/8 finalda Braziliyaya rəqib olur
30 İyun 22:58
DÇ-2026

DÇ-2026: Norveç 1/8 finalda Braziliyaya rəqib olur - YENİLƏNİB + VİDEO

Norveç millisi 1/16 finalda Kot-d'İvuarı məğlub edib