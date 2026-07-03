Almaniya futbol millisinin baş məşqçisi Yulian Naqelsmann DÇ-2026-dakı uğursuzluqdan sonra postunu itirib.
İdman.Biz xəbər verir ki, bu barədə “Bild” məlumat yayıb. Nəşrin yazdığına görə, Almaniya Futbol İttifaqı (DFB) rəhbərliyi ilə keçirilən qapalı görüşdə 38 yaşlı mütəxəssisdən hesabat istənilib.
Naqelsmann DFB prezidenti Bernd Noyendorf, idarəedici direktor Andreas Rettig, idman direktoru Rudi Föller və Bundesliqa rəhbəri Hans-Yoahim Vatske ilə təxminən üç saat yarımlıq görüş keçirib. Görüşdə Almaniya millisinin mundialdakı uğursuzluğu, heyət seçimi və məşqçinin qərarları müzakirə olunub.
“Bild” qeyd edir ki, hesabat qəbul edilməyib və Naqelsmann istefa verib. Onun qarşısına istefa və ya qovulma kimi iki seçib qoyulub. Almaniya Futbol İttifaqında artıq Naqelsmanna ödəniləcək təzminat və mümkün varis məsələləri müzakirə olunur.
“Tagesschau”nun məlumatına görə, yekun qərarın bu gün açıqlanması mümkündür. Hələlik DFB rəsmi şəkildə Naqelsmannın istefaya göndərildiyini elan etməyib.
Almaniya millisində baş məşqçi postuna əsas namizəd Yurgen Klopp hesab olunur. Almaniya mətbuatı keçmiş “Liverpul” çalışdırıcısının bu vəzifəyə gəlməyə hazır olduğunu bildirir.
Qeyd edək ki, Almaniya millisi DÇ-2026-nın 1/16 finalında Paraqvaya penaltilər seriyasında uduzaraq turnirlə vidalaşıb.