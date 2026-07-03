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ABŞ Futbol Federasiyası Poçettino ilə müqaviləni uzatmağa hazırdır

DÇ-2026
Xəbərlər
3 İyul 2026 21:38
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ABŞ Futbol Federasiyası Poçettino ilə müqaviləni uzatmağa hazırdır

ABŞ Futbol Federasiyası milli komandanın baş məşqçisi Maurisio Poçettinoya yeni müqavilə təklif etmək niyyətindədir.

İdman.Biz bu barədə insayder Nikolo Şiraya istinadən bildirir.

Mənbənin məlumatına görə, müqavilə 2030-cu ilin yayına qədər davam edəcək. Onun hazırkı müqaviləsi 31 iyul 2026-cı ilə qədərdir.

Maurisio Poçettino 2024-cü ilin sentyabr ayından bəri ABŞ milli komandasını çalışdırır. Komanda 2026-cı il dünya çempionatında ev sahibi ölkələrdən biri kimi iştirak edir. Qrup mərhələsində ABŞ Paraqvayı (4:1) və Avstraliyanı (2:0) məğlub edib, Türkiyəyə isə məğlub olub (2:3). 1/16 finalda Poçettinonun komandası Bosniya və Herseqovinaya (2:0) qalib gəlib və 7 iyulda 1/8 finalda Belçika ilə qarşılaşacaq.

İdman.Biz
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