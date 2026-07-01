DÇ-2026: Konqo DR - İngiltərə matçında ikinci hissədir - YENİLƏNİR + VİDEO

Konqo DR - İngiltərə matçında ikinci hissə başlayıb.
İdman.Biz bildirir ki, birinci hissədən sonra hesab 1:0 afrikalıların xeyrinədir.
20:52
Konqo DR - İngiltərə matçında ilk hissə bitib.
İdman.Biz bildirir ki, afrikalılar 1:0 hesabı ilə irəlidədirlər.
20:10
Konqo DR - İngiltərə matçında hesab açılıb.
İdman.Biz bildirir ki, 7-ci dəqiqədə Brayan Sipenqa afrikalıları irəli çıxarıb.
20:01
Futbol üzrə dünya çempionatında 1/16 final mərhələsinin oyunları davam edir.
İdman.Biz bildirir ki, İngiltərə və Konqo Demokratik Respublikası (Konqo DR) ABŞ-ın Atalanta şəhərindəki “Mercedes Benz Stadium”da qarşılaşırlar.
Oyunun baş hakimi iordaniyalı Ədhəm Mahadmedir.
İngiltərə L qrupunda 7 xalla birinci olub. Konqo DR isə K qrupunda 4 xalla üçüncü yeri tutub.