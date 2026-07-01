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DÇ-2026: Konqo DR - İngiltərə matçında ikinci hissədir - YENİLƏNİR + VİDEO

DÇ-2026
Xəbərlər
1 İyul 2026 21:08
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DÇ-2026: Konqo DR - İngiltərə matçında ikinci hissədir

Konqo DR - İngiltərə matçında ikinci hissə başlayıb.

İdman.Biz bildirir ki, birinci hissədən sonra hesab 1:0 afrikalıların xeyrinədir.

20:52

Konqo DR - İngiltərə matçında ilk hissə bitib.

İdman.Biz bildirir ki, afrikalılar 1:0 hesabı ilə irəlidədirlər.

20:10

Konqo DR - İngiltərə matçında hesab açılıb.

İdman.Biz bildirir ki, 7-ci dəqiqədə Brayan Sipenqa afrikalıları irəli çıxarıb.

20:01

Futbol üzrə dünya çempionatında 1/16 final mərhələsinin oyunları davam edir.

İdman.Biz bildirir ki, İngiltərə və Konqo Demokratik Respublikası (Konqo DR) ABŞ-ın Atalanta şəhərindəki “Mercedes Benz Stadium”da qarşılaşırlar.

Oyunun baş hakimi iordaniyalı Ədhəm Mahadmedir.

İngiltərə L qrupunda 7 xalla birinci olub. Konqo DR isə K qrupunda 4 xalla üçüncü yeri tutub.

İdman.Biz
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