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DÇ-2026: Kanada və Mərakeş ilk 1/4 finalçını müəyyən edirlər

DÇ-2026
Xəbərlər
4 İyul 2026 21:00
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DÇ-2026: Kanada və Mərakeş ilk 1/4 finalçını müəyyən edirlər

Futbol üzrə dünya çempionatında 1/8 final oyunlarına start verilir.

İdman.Biz bildirir ki, bu mərhələdə ilk qarşılaşmada Kanada və Mərakeş üz-üzə gəlirlər.

Oyun ABŞ-ın Hyuston şəhərindəki NRG stadionunda keçirilir. Baş hakim ingiltərəli Maykl Oliverdir.

1/16 final mərhələsində Kanada CAR-ı 1:0 hesabı ilə məğlubiyyətə uğradıb. Mərakeşlə Niderland isə oyunun əsas və əlavə vaxtı 1:1 hesablı heç-heçə ilə bitdiyindən qalibi penaltilər seriyasında müəyyənləşdiriblər. Penaltilərdə afrikalılar üstün olublar – 3:2.

İdman.Biz
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