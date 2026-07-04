DÇ-2026: Kanada və Mərakeş ilk 1/4 finalçını müəyyən edirlər

Futbol üzrə dünya çempionatında 1/8 final oyunlarına start verilir.
İdman.Biz bildirir ki, bu mərhələdə ilk qarşılaşmada Kanada və Mərakeş üz-üzə gəlirlər.
Oyun ABŞ-ın Hyuston şəhərindəki NRG stadionunda keçirilir. Baş hakim ingiltərəli Maykl Oliverdir.
1/16 final mərhələsində Kanada CAR-ı 1:0 hesabı ilə məğlubiyyətə uğradıb. Mərakeşlə Niderland isə oyunun əsas və əlavə vaxtı 1:1 hesablı heç-heçə ilə bitdiyindən qalibi penaltilər seriyasında müəyyənləşdiriblər. Penaltilərdə afrikalılar üstün olublar – 3:2.