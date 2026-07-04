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Misirli qolkiper: “Qrup mərhələsində oynayıb evə qayıtmaq üçün gəlməmişdik”

DÇ-2026
Xəbərlər
4 İyul 2026 18:18
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Misirli qolkiper: “Qrup mərhələsində oynayıb evə qayıtmaq üçün gəlməmişdik”

Misir millisinin qapıçısı Mostafa Şubir futbol üzrə dünya çempionatının 1/16 finalında əldə etdikləri uğuru şərh edib.

İdman.Biz xəbər verir ki, Afrika təmsilçisi Avstraliya millisini mübarizədən kənarlaşdıraraq 1/8 finala yüksəlib.

Əsas və əlavə vaxtı 1:1 hesabı ilə başa çatan görüşün penaltilər seriyasında misirlilər 4:2 hesabı ilə qalib gəliblər.

“Azarkeşlərimiz, ölkəmiz və özümüz üçün sona qədər mübarizə aparırıq. Buraya gəldiyimiz ilk gündən bir-birimizə deyirdik ki, yalnız qrup mərhələsində oynayıb evə qayıtmaq üçün gəlməmişik. Əlimizdən gələni etdik və bəxt də bizim tərəfimizdə oldu”, – deyə Şubir FIFA-nın mətbuat xidmətinə açıqlamasında bildirib.

Qeyd edək ki, Misir millisi 1/8 finalda dünya çempionatının əsas favoritlərindən sayılan Argentina yığması ilə qarşılaşacaq.

İdman.Biz
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