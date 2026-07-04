İbrahimoviç: “Kabo-Verdenin etdiyi tarixə düşəcək”

Keçmiş futbolçu Zlatan İbrahimoviç Kabo-Verde millisinin 2026-cı il dünya çempionatındakı çıxışını şərh edib.
İdman.Biz xəbər verir ki, turnirin 1/16 finalında komanda Argentinaya 2:3 hesabı ilə uduzub (əlavə vaxtda 0:1).
“Bu uşaqlar qəhrəmandırlar. Bu kiçik adada bütlərə çevriliblər; onlar ulduzlardır. Qeyd etmək vacibdir ki, onlar əsas vaxtda bir matçda belə uduzmayıblar. Bu oyunda az qala qalib gəlmişdilər. Düşünürəm ki, bütün dünya bunun mümkün olduğuna inanmırdı - daha doğrusu, yalnız bu kiçik ada inandı.
200% əminəm ki, onlar qayıdanda möhtəşəm bir bayramla, qırmızı xalçada qarşılanacaqlar. Onların nail olduqları tarixə düşəcək; onlar arzularını gerçəkləşdiriblər. Bu görüntüləri izləyərkən bu anın dadını çıxardığım üçün az qala gözlərim yaşlanacaqdı. Onlar uğura çox yaxın idilər. Bu, futboldur, bu, emosiyadır. Biz bunu sevirik”, - deyə “RMC Sport” İbrahimoviçin sözlərini sitat gətirir.