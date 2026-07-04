Mərakeşin baş məşqçisi: “Kanada millisinin əzmini bəyənirəm”

Mərakeş millisinin baş məşqçisi Məhəmməd Uabi 2026-cı il dünya çempionatının 1/8 final mərhələsində Kanadaya qarşı keçiriləcək oyun barədə danışıb.
İdman.Biz bildirir ki, oyun iyulun 4-də ABŞ-ın Hyuston şəhərindəki NRG stadionunda keçiriləcək və Bakı vaxtı ilə saat 21:00-da başlayacaq.
“Rəqibimizə hörmətlə yanaşırıq; onlar keyfiyyətli komandadır. Əvvəlki oyunlarda nümayiş etdirdiyimiz ustalıq səviyyəsi kifayət etməyəcək. Meydanda qalib gəlmək üçün hər şeyimizi verməliyik. Bu, ən çətin oyundur, çünki növbəti oyundur. Biz artıq Niderlandla oynamışıq, amma bu, keçmişdə qalıb.
Kanada komandasının enerjisini, qətiyyətini və əzmini bəyənirəm. Bu komandanın aydın bir kimliyi var; onlar hər anı, hətta üz-üzə oyunları belə nəzarətdə saxlamağa çalışırlar. Onlar öz güclü tərəfləri ilə yaxşı oynayırlar”, - FİFA-nın rəsmi saytında Uabinin sözləri sitat gətirilir.