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“Mançester Yunayted” Andrey Santosun transferi üçün “Çelsi” ilə razılığa gəlib

Dünya futbolu
Xəbərlər
8 İyul 2026 23:21
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“Mançester Yunayted” Andrey Santosun transferi üçün “Çelsi” ilə razılığa gəlib

"Mançester Yunayted" yarımmüdafiəçi Andrey Santosu transfer etmək üçün "Çelsi" ilə razılığa gəlib.

İdman.Biz-in "The Athletic"ə istinadən məlumatına görə, müqavilə üçün sabit məbləğ 56 milyon avronu keçəcək.

Razılaşmaya asanlıqla əldə edilə bilən bonuslar kimi əlavə 2 milyon avro daxil ediləcək.

Mənbənin məlumatına görə, "Çelsi" həmçinin Santosun gələcək satış qiymətinin 10%-ni əldə etmək hüququnu özündə saxlayacaq. 22 yaşlı futbolçu "Yunayted"lə şəxsi şərtlər barədə razılığa gəlib və transferi başa çatdırmaq üçün "Çelsi"dən səfər etmək üçün icazə alıb.

"Çelsi"nin Santos tərəfindən yüksək qiymətləndirildiyi bildirilir, lakin o, özünü start heyətində təsdiqləmək istəyir və bu, yarımmüdafiəçi Moyses Kaysedonun aprel ayında 2033-cü ilə qədər yeni müqavilə bağlamasından sonra daha az ehtimal olunur.

İdman.Biz
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