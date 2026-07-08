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UEFA Rusiya komandalarının beynəlxalq turnirlərdə iştirakını bloklaya bilər

Dünya futbolu
Xəbərlər
8 İyul 2026 21:38
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UEFA Rusiya komandalarının beynəlxalq turnirlərdə iştirakını bloklaya bilər

Beynəlxalq Olimpiya Komitəsinin (BOK) əvvəllər ölkənin qlobal yarışlarda iştirakına qoyulan qadağanı ləğv etməsinə baxmayaraq, Avropa Futbol Assosiasiyaları İttifaqı (UEFA) Rusiya komandalarının beynəlxalq futbola qayıtmasına mane olmağa hazırdır.

İdman.Biz bildirir ki, bu barədə "The Guardian" qəzeti məlumat verib.

Mənbəyə görə, UEFA hələlik qərarı ilə bağlı rəsmi açıqlama verməyib, lakin bəzi böyük futbol federasiyalarının Rusiyanın qayıtmasına qəti şəkildə qarşı çıxdığı bildirilir. Bunlara İngiltərə, Almaniya və Fransa daxildir. Bundan əlavə, Rusiya milli komandası da növbəti Dünya Kubokunda iştirak edə bilməyəcək, çünki turnirin Avropa seçmə mərhələsi Beynəlxalq Futbol Assosiasiyaları Federasiyasının (FIFA) deyil, UEFA-nın himayəsi altında keçirilir.

Xatırladaq ki, BOK daha əvvəl 12 oktyabr 2023-cü ildən qüvvədə olan Rusiya Olimpiya Komitəsinin (ROC) fəaliyyətini müvəqqəti olaraq dayandırmışdı.

İdman.Biz
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