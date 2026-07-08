Safonov aliment ödənişləri ilə bağlı Konstitusiya Məhkəməsinə şikayət edib

“Pari Sen-Jermen” və Rusiya milli komandasının qapıçısı Matvey Safonov Rusiya Federasiyasının Konstitusiya Məhkəməsinə şikayət ərizəsi təqdim edib.
İdman.Biz xəbər verir ki, futbolçu alimentin mütənasib hesablanması ilə bağlı Ailə Məcəlləsi müddəasına etiraz edir.
Təşkilatın rəsmi saytında bildirildiyi kimi, Konstitusiya Məhkəməsi Safonovun şikayətini baxılmaq üçün qəbul edib.
Konstitusiya Məhkəməsinin saytında bildirilir ki, "7 iyul 2026-cı il tarixində keçirilən məhkəmə iclasında Rusiya Federasiyasının Konstitusiya Məhkəməsi M.E. Safonovun Rusiya Federasiyasının Ailə Məcəlləsinin 81-ci maddəsinin 1-ci bəndi (alimentin gəlirin faizi kimi ödənilməsi) ilə konstitusiya hüquqlarının pozulması ilə bağlı şikayətini qəbul edib".
Xatırladaq ki, məhkəmə əvvəllər qapıçının keçmiş həyat yoldaşına övladı üçün gəlirinin 25%-ni ödəməyə borclu olduğu barədə qərar çıxarmışdı. Ümumilikdə, Matvey artıq 90 milyon rubldan çox pul köçürüb. Safonov bu müddəanın konstitusiyaya zidd elan edilməsini tələb edir və uşağın faktiki ehtiyaclarına uyğun sabit məbləğ təklif edir.