“Monako”da Poqbanın yayda klubdan ayrıla biləcəyini etiraf ediblər

“Monako”nun baş direktoru Tiaqo Skuro yarımmüdafiəçi Pol Poqbanın yay transfer pəncərəsində klubdan ayrıla biləcəyini bildirib.
İdman.Biz xəbər verir ki, 33 yaşlı fransız futbolçunun müqaviləsinin bitməsinə daha bir mövsüm qalıb, lakin onun gələcəyi ilə bağlı qərar onun fiziki hazırlığından və baş məşqçi Filipe Luisin fikrindən asılı olacaq.
“Bu, çox mürəkkəb bir məsələdir. Biz bu adama böyük hörmətlə yanaşırıq. O, gələndə çox pozitiv idi və gənc oyunçulara kömək etdi. Amma həqiqət budur ki, onunla layihə keçən mövsüm baş tutmadı. Biz bunu başlayanda gözləntilərimiz tamamilə fərqli idi. İndi düşünürəm ki, ona qarşı ədalətli olmalıyıq: həftəbəhəftə hazırlığını izləməli, fiziki və texniki cəhətdən necə inkişaf etdiyini görməliyik. Və sonra Filipe Luisin ona oyun vaxtı verib-verməməsi məşqçinin qərarıdır. Bu yay Polun hansı səviyyədə olduğunu görəcəyik. Onun getməsi mümkündürmü? Bəli, əlbəttə. Onunla münasibətlərimiz həmişə açıq və şəffaf olub. Əgər hər hansı bir məqamda oyunçunun və klubun məqsədləri fərqli olarsa, həll yolu tapılmalıdır. Meydandakı performans bütün lazımi cavabları verəcək. Bəlkə də gedəcək, bəlkə də qalacaq”, - deyə “L'Équipe” Skurodan sitat gətirir.
Poqba 2025-ci ilin yayında “Monako”ya qoşulub və uzun fasilədən sonra altı dəfə meydana çıxıb.