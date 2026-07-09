Bruno Gimarayeş “Arsenal”a keçmək istədiyini bildirib

"Nyukasl Yunayted" və Braziliya millisinin yarımmüdafiəçisi Bruno Gimarayeş klubuna Londonun "Arsenal" klubuna keçmək istədiyini bildirib.
İdman.Biz-in "Sky Sports"a istinadən məlumatına görə, "topçular" 28 yaşlı futbolçunun transferi ilə bağlı birbaşa "Nyukasl"la əlaqə saxlamayıblar.
Lakin, mənbənin məlumatına görə, potensial müqavilənin şərtləri vasitəçilər vasitəsilə müzakirə olunub. Əgər transfer baş tutarsa, Gimarayeş "Nyukasl"ın yay transfer pəncərəsindəki üçüncü böyük satışı olacaq.
Daha əvvəl Entoni Qordon və yarımmüdafiəçi Sandro Tonali komandadan ayrılmışdılar. İngilis futbolçu "Barselona"ya 80 milyon avroya keçdiyi bildirilir. İtalyan futbolçu "Tottenhem Hotspur"a 108 milyon avro dəyərində transferlə keçib.