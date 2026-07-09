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“Zirə” Azərbaycanın UEFA reytinqində əmsalını artırıb

Futbol
Xəbərlər
9 İyul 2026 09:59
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“Zirə” Azərbaycanın UEFA reytinqində əmsalını artırıb

“Zirə” futbol klubu Azərbaycanın UEFA reytinqindəki əmsalını artırıb.

İdman.Biz xəbər verir ki, bu, komandanın UEFA Konfrans Liqasının birinci təsnifat mərhələsinin ilk oyununda Gürcüstan təmsilçisi “Torpedo”nu məğlub etməsi (3:0) sayəsində mümkün olub.

Bu qalibiyyət ölkəyə 0,250 əmsal qazandırıb. Daha əvvəl UEFA Çempionlar Liqasının birinci təsnifat mərhələsində TNS (Uels) klubunu Bakıda 2:0 hesabı ilə məğlub edən “Sabah” eyni töhfəni verib.

Hazırda Azərbaycan 19,062 əmsalla UEFA reytinqində 26-cı pillədə qərarlaşıb. 27-ci sırada 18,250 əmsalla Slovakiya, 25-ci yerdə isə 20,750 əmsalla İsrail yer alıb.

Qeyd edək ki, UEFA reytinqinə 101,852 əmsalla İngiltərə başçılıq edir.

İdman.Biz
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