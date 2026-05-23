24 May 2026
AZ

Bakıda çimərlik voleybolu üzrə beynəlxalq turnir keçirilib - FOTO

Çimərlik voleybolu
Xəbərlər
23 May 2026 23:07
215
Bakıda çimərlik voleybolu üzrə beynəlxalq turnir keçirilib

Çimərlik voleybolu mövsümünə start verilib.

İdman.Biz bildirir ki, Azərbaycan Voleybol Federasiyası (AVF) tərəfindən ilk dəfə çimərlik voleybolu üzrə “King & Queen of the Court” (“Meydançanın kralı və kraliçası”) turniri keçirilib.

Bu gün Bakı Su İdmanı Sarayında təşkil olunan turnirin qalibləri bəlli olub. Yarışda 10 kişi və 12 qadın komandası mübarizə aparıb. Dünyaca məşhur olan bu turnir öz oyun sisteminə uyğun keçirilib. İlk olaraq qrup oyunları, daha sonra isə final qarşılaşmaları baş tutub.

Qadınların yarışında qızıl medal uğrunda İlza Vilde - İnarə Hüseynzadə, Ceren Evmez - Dilek Kubra, Səbinə Əlizadə - Leyla Əliyeva, Dilarə Ağayeva - Ulyana Kovalyova cütləri üz-üzə gəliblər.

Kişilərin yarışında isə birincilik uğrunda Atvars Vilde - Klavs Vilde, Heydər Məmmədli - Ozan Baltacı, İbrahim Məmmədov - Muhammad Aslanlı, Fərda Dəryayev - Camal Cəlilov cütləri qarşılaşıblar.

Gərgin və maraqlı mübarizə şəraitində keçən oyunların nəticəsinə əsasən, qadınların yarışında Səbinə Əlizadə - Leyla Əliyeva cütü qızıl medalların sahibi olub. Kişilərin yarışında isə Heydər Məmmədli - Ozan Baltacı cütü qalib gəlib.

Oyunlardan sonra mükafatlandırma və bağlanış mərasimi keçirilib. Qaliblərə tac, diplom, medal və Azərbaycan Voleybol Federasiyasının tərəfdaşı olan VMF Saat Fabriki tərəfindən hədiyyələr təqdim olunub.

Qaliblərə mükafatları gənclər və idman naziri Fərid Qayıbov və AVF-nin İdarə Heyətinin üzvü Elqar Bağırov təqdim ediblər.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Bakıda çimərlik voleybolu üzrə turnir keçiriləcək
15 May 20:51
Çimərlik voleybolu

Bakıda çimərlik voleybolu üzrə turnir keçiriləcək

Turnirdə peşəkar çimərlik voleybolçuları iştirak edəcəklər
Çimərlik voleybolçularımız Avropa çempionatının əsas mərhələsinə yüksəliblər - FOTO
10 Sentyabr 2025 15:14
Çimərlik voleybolu

Çimərlik voleybolçularımız Avropa çempionatının əsas mərhələsinə yüksəliblər - FOTO

Komandamız İtaliyanın Corigliano Rossano şəhərində Serbiya millisi ilə qarşılaşıb
Çimərlik voleybolçularımız Avropa çempionatında mübarizə aparacaq
9 Sentyabr 2025 15:25
Çimərlik voleybolu

Çimərlik voleybolçularımız Avropa çempionatında mübarizə aparacaq

Təmsilçilərimiz bu gün yarışın keçiriləcəyi İtaliyanın Corigliano Rossano şəhərinə yola düşüblər
Çimərlik voleybolçularımız Türkiyəyə yollanıblar
3 Sentyabr 2025 17:30
Çimərlik voleybolu

Çimərlik voleybolçularımız Türkiyəyə yollanıblar

Onlar sentyabrın 4-7-də “Pro Beach Tour Mersin” açıq çempionatında qüvvələrini sınayacaqlar
“Sea Breeze Cup”ın qalibləri məlum olub - FOTO
2 Sentyabr 2025 22:52
Çimərlik voleybolu

“Sea Breeze Cup”ın qalibləri məlum olub - FOTO

Yarışda 6 kişi və 6 qadın komandası mübarizə aparıb
Çimərlik voleybolu yarışının qalibləri - FOTO
1 Sentyabr 2025 17:11
Çimərlik voleybolu

Çimərlik voleybolu yarışının qalibləri - FOTO

Turnir Gənclər və İdman Nazirliyi və Azərbaycan Voleybol Federasiyasının birgə təşkilatçılığı ilə keçirilib

Ən çox oxunanlar

“Sumqayıt” mövsümün son matçında əzmkar mübarizəyə rəğmən, “Qarabağ”a məğlub oldu
22 May 21:25
Futbol

“Sumqayıt” mövsümün son matçında əzmkar mübarizəyə rəğmən, “Qarabağ”a məğlub oldu - YENİLƏNİB + VİDEO

“Sumqayıt” 41 xalla turnir cədvəlinin yeddinci pilləsində yer alıb
“Aston Villa” tarixində ilk dəfə UEFA Avropa Liqasını qazanıb
21 May 00:52
Futbol

“Aston Villa” tarixində ilk dəfə UEFA Avropa Liqasını qazanıb - YENİLƏNİB + VİDEO

Komanda darmadağınla titulu əldə edir
Çempion “Sabah” mövsümü qələbə ilə başa vurdu
22 May 18:57
Futbol

Çempion “Sabah” mövsümü qələbə ilə başa vurdu - YENİLƏNİB + VİDEO

Qərb regionu təmsilçisi turnir cədvəlində 59 xalla üçüncü pillədə yer alıb
Misli Premyer Liqasında “Neftçi” səfərdə “Kəpəz”ə qalib gəlib - YENİLƏNİB + VİDEO
23 May 16:56
Azərbaycan futbolu

Misli Premyer Liqasında “Neftçi” səfərdə “Kəpəz”ə qalib gəlib - YENİLƏNİB + VİDEO

Tura mayın 24-də yekun vurulacaq