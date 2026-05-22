22 May 2026
Azərbaycan Premyer Liqası: “Turan Tovuz” “Sabah”ı qəbul edəcək

22 May 2026 09:15
Azərbaycan Premyer Liqası: "Turan Tovuz" "Sabah"ı qəbul edəcək

Bu gün futbol üzrə Misli Premyer Liqasının 33-cu turu çərçivəsində iki oyun keçiriləcək. İlk oyunda Bank Respublika Arenada “Turan Tovuz” “Sabah”ı qəbul edəcək.

İdman.Biz xəbər verir ki, oyunun start fiti saat 17:00-da çalınacaq.

“Turan Tovuz” hazırda turnir cədvəlində 59 xalla üçüncü pillədə yer alıb. 75 xala malik “Sabah” isə liderdir.

Misli Premyer Liqası
Üçüncü dövrə, 33-cü tur
22 may (cümə)
17:00. “Turan Tovuz” - “Sabah”
Hakimlər: Rauf Cabarov, Rəhman İmami, Orxan İbişov, Emin Əliyev
VAR: Tural Qurbanov
AVAR: Teymur Teymurov
Hakim-inspektor: Feyzulla Feyzullayev
AFFA nümayəndəsi: Azər Əsgərov
Bank Respublika Arena

Qeyd edək ki, tura mayın 24-də yekun vurulacaq.

