Azərbaycan Premyer Liqası: “Turan Tovuz” “Sabah”ı qəbul edəcək

Bu gün futbol üzrə Misli Premyer Liqasının 33-cu turu çərçivəsində iki oyun keçiriləcək. İlk oyunda Bank Respublika Arenada “Turan Tovuz” “Sabah”ı qəbul edəcək.
“Turan Tovuz” hazırda turnir cədvəlində 59 xalla üçüncü pillədə yer alıb. 75 xala malik “Sabah” isə liderdir.
Misli Premyer Liqası
Üçüncü dövrə, 33-cü tur
22 may (cümə)
17:00. “Turan Tovuz” - “Sabah”
Hakimlər: Rauf Cabarov, Rəhman İmami, Orxan İbişov, Emin Əliyev
VAR: Tural Qurbanov
AVAR: Teymur Teymurov
Hakim-inspektor: Feyzulla Feyzullayev
AFFA nümayəndəsi: Azər Əsgərov
Bank Respublika Arena
Qeyd edək ki, tura mayın 24-də yekun vurulacaq.