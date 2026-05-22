CAR millisi DÇ-2026 üçün genişləndirilmiş heyətini açıqlayıb

CAR millisinin məşqçiləri DÇ-2026 öncəsi genişləndirilmiş heyətini açıqlayıblar.
İdman.Biz bildirir ki, millinin turnir üçün yekun heyəti 27 mayda dərc olunacaq.
Qapıçılar: Ronven Uilyams, Rikardo Qoss, Brandon Peterson, Şifo Şayn.
Müdafiəçilər: Huliso Mudau, Olvethu Makhanya, Bredli Kross, Tabiso Monyane, Thabang Matuludi, Nkosinati Sibisi, Obrey Modiba, Mbekezeli Mbokazi, İme Okon, Samukelo Kabini.
Yarımmüdafiəçilər: Teboho Mokoena, Jeyden Adams, Bruklin Poggenpoel, Lebohang Maboe, Talent Mbatha, Yaya Sithole.
Hücumçular: Osvin Appollis, Çepanq Moremi, Evidens Makqopa, Layl Foster, İkraam Rayners, Relebohil Mofokenq, Temba Zvane, Patrik Masvanqanyi, Tapelo Morena, Tapelo Maseko, Kamogelo Sebelebele.
DÇ-2026-da Cənubi Afrika A qrupunda Meksika, Cənubi Koreya və Çexiya ilə oynayacaq.
DÇ-2026-da qırx səkkiz komanda iştirak edəcək. Yarış 2026-cı il 11 iyun - 19 iyul tarixlərində keçiriləcək.