21 May 2026
AZ

Foden, Şou və Tomori İngiltərənin DÇ-2026 üçün heyətinə daxil edilməyəcək - Romano

DÇ-2026
Xəbərlər
21 May 2026 21:22
80
Foden, Şou və Tomori İngiltərənin DÇ-2026 üçün heyətinə daxil edilməyəcək - Romano

“Mançester Siti”nin yarımmüdafiəçisi Filip Foden, “Mançester Yunayted”in müdafiəçisi Lyuk Şou və “Milan”ın müdafiəçisi Fikayo Tomori 2026-cı il Dünya çempionatı üçün İngiltərə millisinin heyətinə daxil edilməyəcəklər.

İdman.Biz bildirir ki, bu barədə jurnalist Fabritsio Romano özünün X sosial media səhifəsində məlumat verib.

Mənbənin məlumatına görə, Fodenin yerinə “Arsenal”ın oyunçusu Noni Maduekenin adı çəkilə bilər.

Daha əvvəl “üç aslan”ın mətbuat xidməti ABŞ, Kanada və Meksikada keçiriləcək turnir üçün yekun heyətin 22 may cümə günü açıqlanacağını açıqlamışdı. Tomas Tuxelin komandası DÇ-2026-da Xorvatiya, Qana və Panama ilə qarşılaşacaq L qrupunda oynayacaq.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Neymar zədələndi: Joao Pedro üçün yeni şans yarandı
17:54
DÇ-2026

Neymar zədələndi: Joao Pedro üçün yeni şans yarandı

“Santos”un braziliyalı ulduzu baldırından zədə alıb
Almaniya millisinin DÇ-2026 üçün heyəti açıqlandı - FOTO
16:06
DÇ-2026

Almaniya millisinin DÇ-2026 üçün heyəti açıqlandı - FOTO

Noyer iki illik fasilədən sonra heyətinə daxil edilib
Messi və Ronaldu görüntüləri gerçək çıxdı - FOTO/VİDEO
14:14
DÇ-2026

Messi və Ronaldu görüntüləri gerçək çıxdı - FOTO/VİDEO

Şirkət viral reklamın çəkiliş arxası görüntülərini paylaşaraq müzakirələrə son qoymağa çalışıb
Neymar DÇ-2026 ərəfəsində zədələndi
09:25
DÇ-2026

Neymar DÇ-2026 ərəfəsində zədələndi

“Santos”un hücumçusunda sağ baldır əzələsində şiş aşkarlanıb
Fermin Lopes DÇ-2026-nı buraxacağını açıqlayıb
05:14
DÇ-2026

Fermin Lopes DÇ-2026-nı buraxacağını açıqlayıb

İspaniyanın DÇ-2026 üçün yekun heyəti 25 mayda dərc olunacaq
Misir millisinin dünya çempionatı üçün heyətini açıqlanıb
04:12
DÇ-2026

Misir millisinin dünya çempionatı üçün heyətini açıqlanıb

DÇ-2026 bu yay ABŞ, Kanada və Meksikada keçiriləcək

Ən çox oxunanlar

“Aston Villa” tarixində ilk dəfə UEFA Avropa Liqasını qazanıb
00:52
Futbol

“Aston Villa” tarixində ilk dəfə UEFA Avropa Liqasını qazanıb - YENİLƏNİB + VİDEO

Komanda darmadağınla titulu əldə edir
“Çelsi” “Tottenhem”i risk zonasından çıxmağa qoymadı
20 May 01:15
Futbol

“Çelsi” “Tottenhem”i risk zonasından çıxmağa qoymadı - YENİLƏNİB + VİDEO

“Tottenhem” Premyer Liqada 17-ci yerdədir
U-15 Avropa çempionatında iki güləşçimiz finala yüksəlib - YENİLƏNİB
20 May 20:03
Güləş

U-15 Avropa çempionatında iki güləşçimiz finala yüksəlib - YENİLƏNİB

Çempionat mayın 24-dək davam edəcək
Con Cons boksa keçməyi düşündüyünü etiraf edib
19 May 02:11
Boks

Con Cons boksa keçməyi düşündüyünü etiraf edib

Cons bunun əyləncəli olacağını fikirləşir