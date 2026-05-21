Almaniya millisinin DÇ-2026 üçün heyəti açıqlandı - FOTO

Futbol üzrə Almaniya millisinin 2026-cı il Dünya Çempionatı üçün heyəti açıqlanıb.

İdman.Biz xəbər verir ki, baş məşqçi Yulian Naqelsmann turnir üçün 26 futbolçuya dəvət göndərib. Ən diqqətçəkən məqam isə Manuel Noyerin yığmaya qayıdışı olub. Almaniya mətbuatı təcrübəli qapıçının iki illik fasilədən sonra yenidən milliyə çağırıldığını yazır.

40 yaşlı qolkiperin Dünya Çempionatında Almaniyanın birinci nömrəsi olacağı gözlənilir. Bununla da Noyer 2014-cü ildə dünya çempionu olan heyətdən millidə qalan yeganə futbolçu kimi turnirə yollanacaq.

Qapıçılar: Oliver Baumann, Manuel Noyer, Aleksander Nübel.

Müdafiə: Valdemar Anton, Nataniel Braun, Paskal Qross, Yozua Kimmix, Feliks Nmeça, Aleksandar Pavloviç, David Raum, Antonio Rüdiger, Niko Şlotterbek, Ancelo Ştiller, Conatan Tah, Malik Tiav.

Hücum yönümlü oyunçular: Nadim Amiri, Maksimilian Bayer, Leon Qoretska, Kay Haverts, Lennart Karl, Ceymi Levelinq, Camal Musiala, Leroy Sane, Dəniz Undav, Florian Virts, Nik Voltemade.

Heyətdən kənarda qalanlar: Mark-Andre ter Ştegen, Robert Andrix, Noah Atubolu, Yann Aurel Bissek, Niklas Füllkruq, Karim Adeyemi, Kevin Şade.