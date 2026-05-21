21 May 2026
Fermin Lopes DÇ-2026-nı buraxacağını açıqlayıb

21 May 2026 05:14
“Barselona”nın yarımmüdafiəçisi Fermin Lopes İspaniya La Liqasının 37-ci turunda “Betis”ə qarşı oyunda (3:1) sağ ayağında beşinci metatarsal sümüyünün sınığından sonra əməliyyat olunduğu və qarşıdan gələn 2026-cı il Dünya çempionatını buraxacağı barədə paylaşım edib.

İdman.Biz bildirir ki, bu mövsüm yarımmüdafiəçi klub üçün bütün yarışlarda 48 oyun keçirib, 13 qol vurub və 17 məhsuldar ötürmə edib.

“Əməliyyat çox yaxşı keçdi və mən artıq daha güclü, fiziki və zehni olaraq geri qayıtmağı düşünürəm. Həyat və futbol ən az gözlədiyiniz və ya layiq olduğunuz zaman qəddar ola bilər, amma qəbul etməlisiniz ki, bütün bunlar səyahətin bir hissəsidir. Bu, mənim üçün çox çətin bir an və karyeramda aşacağım daha bir çətinlikdir - buna şübhə etməyin. İndi milli komandanı və komanda yoldaşlarımı evdən dəstəkləməyin vaxtıdır. Dəstəyi və sevgisi üçün hər kəsə ürəkdən təşəkkür edirəm”, - Lopes sosial media səhifəsində yazıb.

İspaniya millisi Ferminin paylaşımının altındakı şərhlərdə aşağıdakı mesajla cavab verib: “Meydana qayıtmağını səbirsizliklə gözləyirik. Sənə uğurlar və qüvvət, Fermin!”

İspaniyanın DÇ-2026 üçün yekun heyəti 25 mayda dərc olunacaq.

