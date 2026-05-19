Braziliya millisinin DÇ-2026 üçün yekun heyətini açıqlanıb

Braziliya Futbol Konfederasiyası (CBF) özünün X sosial media səhifəsində bu yay ABŞ, Kanada və Meksikada keçiriləcək 2026-cı il Dünya Çempionatı üçün yekun heyəti açıqlayıb.
İdman.Biz bildirir ki, baş məşqçi Karlo Ançelotti 25 futbolçunun adını açıqlayıb.
Braziliyanın DÇ-2026 üçün heyəti:
Qapıçılar: Alisson Bekker, Ederson, Veverton Pereyra da Silva.
Müdafiəçilər: Duqlas Santos, Aleks Sandro, Bremer, Danilo, Qabriel Maqalyaes, Rocer İbanez, Leo Pereyra, Markinyos, Uesli França.
Yarımmüdafiəçilər: Lukas Paketa, Bruno Gimaraeş, Kazemiro, Fabinyo, Danilo dos Santos de Oliveyra.
Hücumçular: Neymar, Luis Enrike, Endrik, Qabriel Martinelli, İqor Tyaqo, Matheus Kunya, Rafinya, Vinisius Junior, Rayan Vitor Simplisio Roşa.