19 May 2026
Braziliya millisinin DÇ-2026 üçün yekun heyətini açıqlanıb

19 May 2026 01:54
Braziliya Futbol Konfederasiyası (CBF) özünün X sosial media səhifəsində bu yay ABŞ, Kanada və Meksikada keçiriləcək 2026-cı il Dünya Çempionatı üçün yekun heyəti açıqlayıb.

İdman.Biz bildirir ki, baş məşqçi Karlo Ançelotti 25 futbolçunun adını açıqlayıb.

Braziliyanın DÇ-2026 üçün heyəti:

Qapıçılar: Alisson Bekker, Ederson, Veverton Pereyra da Silva.

Müdafiəçilər: Duqlas Santos, Aleks Sandro, Bremer, Danilo, Qabriel Maqalyaes, Rocer İbanez, Leo Pereyra, Markinyos, Uesli França.

Yarımmüdafiəçilər: Lukas Paketa, Bruno Gimaraeş, Kazemiro, Fabinyo, Danilo dos Santos de Oliveyra.

Hücumçular: Neymar, Luis Enrike, Endrik, Qabriel Martinelli, İqor Tyaqo, Matheus Kunya, Rafinya, Vinisius Junior, Rayan Vitor Simplisio Roşa.

